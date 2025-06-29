別懶了！「中山73」迎暑假動起來 推3部熱血運動電影

《只有大海知道》描述蘭嶼大海與親情故事，勇奪金馬獎。（海鵬提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕暑假到了，台中藝術電影院「中山73」為迎接「暑到三 動起來！」專題，選映3部運動勵志片，包括描述蘭嶼大海與親情故事的《只有大海知道》、波蘭拳王「泰迪」集中營奮力求生的《大獲拳勝》，以及改編義大利自行車手吉諾巴特利熱血故事的動畫電影《飆風男孩》，3片風格迥異、值得一看。

本月「台中拍」將配合「暑到三 動起來！」主題，鎖定台灣運動勵志電影《乒乓男孩》，台中市影視發展基金會並將邀請金馬演員鄭人碩於7月19日下午4點蒞臨「中山73」進行「鄭人碩的十道男題」座談，屆時將開放觀眾於官網及現場拷問鄭人碩，歡迎觀眾踴躍提問。

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此外，「中山73」7月首推「不只是披薩－拿坡里電影」專題，精選喜劇愛情片《歡迎光臨黑手黨餐廳》、《情遇那不勒斯》及《幸運女神》共3部電影，引領觀眾遨遊義大利有趣的人文風光。

《歡迎光臨黑手黨餐廳》義大利黑手黨生財有道，讓人大開眼界。（海鵬提供）

《歡迎光臨黑手黨餐廳》除發現義大利黑手黨生財有道外，更讓人大開眼界，原來開餐廳不只洗菜洗碗，還可以洗錢，勇奪觀眾票選最佳影片；《情遇那不勒斯》及《幸運女神》二片則皆為「義大利印鈔機」同志導演佛森歐茲派克近期巔峰鉅作，前者集結拿坡里（又名「那不勒斯」）藝術、戲劇、繪畫、古蹟、愛情與旅遊，驚爆2億台幣票房，後者藉掌握機緣的「幸運女神」，提醒情侶重拾愛的初心，締造3億票房紀錄。

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