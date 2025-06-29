《進行曲》3裸男肌肉各有千秋 「角頭」導演精闢分析青春肉體

《進行曲》年輕演員們進行體能訓練，眾人裸露上半身，畫面養眼。（台北電影節提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕台北電影節閉幕片《進行曲》今（29）晚首映，該片由《角頭》億萬導演姜瑞智執導，引領新生代演員牧森、劉育仁、余杰恩演繹「建中樂旗聯隊」真實故事，合作過不少男演員的姜瑞智特地點評3人「青春肉體」，妙喻各有千秋。

由於《進行曲》年輕演員們得苦練樂器、行進步伐走位，還有不少體能訓練，眾人裸露上半身，畫面養眼；導演姜瑞智點評牧森精瘦又壯、劉育仁胸肌大是「歐美擔當」，余杰恩則有性感胸毛走野獸派，精闢分析逗樂全場。

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北影閉幕片《進行曲》今晚進行世界首映，左起為監製陳鴻元、演員馬志翔、李李仁、導演姜瑞智、演員牧森、劉育仁、余杰恩、賴宥成、監製陳慧如合體亮相。（台北電影節提供）

《進行曲》主角牧森被「父親」李李仁寄予厚望念醫科，卻不想放棄心中音樂夢，他和劉育仁飾演自由不羈的流川共同加入管樂隊，兩人戲外也是黏TT；劉育仁透露，每個禮拜都會去住牧森家，住了一個月，兩人還相約一起看片做功課，另外也和牧森去溪邊玩水、躺石頭上聊電影。

余杰恩演出隊長太成，要學習不用髒字的方式酸人，直呼難度很高，他特別喜歡片中造型，「我的瀏海整個弄上去，很有年代感，就像機車學長。」

鮮肉主角們不少裸半身訓練畫面，導演笑說：「我有好好觀察他們的上半身，劉育仁屬於歐美擔當，胸肌很大；牧森肌肉線條有『氣質』，精瘦但壯；余杰恩的身材和外表落差大，有性感的胸毛和腹毛，野獸派的感覺。」不過拍攝期間正值冬天，甚至有幾天遇到寒流，其實很辛苦。

李李仁飾演牧森的爸爸，導演形容兩人除了眼睛有點像，也擁有一樣的特質，平時相處習慣聆聽他人說話；日前李李仁老婆陶晶瑩看試片，虧他在家裡就很兇，根本將家中日常搬到銀幕上。

演出學校主任的馬志翔，形容自己是「前期大魔頭」，自豪兇巴巴的模樣完全不需要揣摩，過去也遇過這樣的長輩；他大推台片不只有青春愛情，《進行曲》講友情、親情都很透徹，值得大家進電影院欣賞。《進行曲》8月29日全台上映。

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