蔡健雅曬出母女同框照。(翻攝自IG)

葉姵妤/核稿編輯

〔記者張釔泠/綜合報導〕「娃娃」魏如萱昨晚二度封后,在新聞中心受訪時,打趣靠著蔡健雅媽媽才順利拿獎;魏如萱笑稱蔡健雅每次都帶著「最大幸運物」蔡媽媽參加金曲獎,所以昨天坐下後,她也去摸了蔡媽媽一下,蔡健雅還要她抱抱蔡媽媽。

蔡健雅昨晚雖然未能打破自己的紀錄,奪下第五座華語歌后,但仍開心地曬出媽媽的辣照,蔡媽媽雖然已經超過80歲了,但依舊非常愛打扮,蔡健雅稱讚,「永遠無敵的蔡媽bling范兒」,還寫道:「俗話說 if you can't beat them,jolin them. 」決定和媽媽一起閃亮,母女同框看起來非常有氣勢。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法