晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

和柯震東接吻感覺如何？宋芸樺「搬出韓星」尬笑回應

宋芸樺（右）為電影《無人知曉的家》苦練半年韓文。（台北電影節提供）宋芸樺（右）為電影《無人知曉的家》苦練半年韓文。（台北電影節提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕宋芸樺主演台韓合製驚悚片《無人知曉的家》今（29）在台北電影節首映，首度進軍韓國拍戲的她原先對角色擔心，後來發現導演很nice，加上化妝師和偶像韓孝周是同一位，讓她開心喊，「跟韓孝周用同一把刷子了」，除了「隔空追星成功」，心情也放鬆許多。

此次宋芸樺搭檔韓劇《驅魔麵館》男星李洪耐主演電影，兩人有曖昧吻戲，還是宋芸樺主動出擊，她說李洪耐很害羞，記得一喊卡後，兩人火速彈開，不過接吻過程算是「蠻舒服」的。

媒體追問和柯震東拍吻戲，和李洪耐拍吻戲有何不同？宋芸樺一聽先露出尬笑表情，直說「沒想過這問題」，後來誠實表示因為和柯震東太熟，拍《月老》時比較多是浪漫，但和李洪耐確實「害羞指數」高蠻多的。

宋芸樺為了拍電影，苦練韓文近半年，稱現在還在慢慢努力，還自虧是「金魚腦」，學習能力有待加強，和李洪耐私下偶爾透過IG聊天，但是是透過ChatGPT，宋稱：「他（李洪耐）平頭壞壞的造型很帥，是我的菜。」

導演朴相敏表示，之前看過《我的少女時代》因而找上宋芸樺演出，大讚她雖然語言不通，但表現很好，絕對有可能進軍韓國演戲，甚至全世界應該都會喜歡她這型。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中