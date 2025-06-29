和柯震東接吻感覺如何？宋芸樺「搬出韓星」尬笑回應

宋芸樺（右）為電影《無人知曉的家》苦練半年韓文。（台北電影節提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕宋芸樺主演台韓合製驚悚片《無人知曉的家》今（29）在台北電影節首映，首度進軍韓國拍戲的她原先對角色擔心，後來發現導演很nice，加上化妝師和偶像韓孝周是同一位，讓她開心喊，「跟韓孝周用同一把刷子了」，除了「隔空追星成功」，心情也放鬆許多。

此次宋芸樺搭檔韓劇《驅魔麵館》男星李洪耐主演電影，兩人有曖昧吻戲，還是宋芸樺主動出擊，她說李洪耐很害羞，記得一喊卡後，兩人火速彈開，不過接吻過程算是「蠻舒服」的。

請繼續往下閱讀...

媒體追問和柯震東拍吻戲，和李洪耐拍吻戲有何不同？宋芸樺一聽先露出尬笑表情，直說「沒想過這問題」，後來誠實表示因為和柯震東太熟，拍《月老》時比較多是浪漫，但和李洪耐確實「害羞指數」高蠻多的。

宋芸樺為了拍電影，苦練韓文近半年，稱現在還在慢慢努力，還自虧是「金魚腦」，學習能力有待加強，和李洪耐私下偶爾透過IG聊天，但是是透過ChatGPT，宋稱：「他（李洪耐）平頭壞壞的造型很帥，是我的菜。」

導演朴相敏表示，之前看過《我的少女時代》因而找上宋芸樺演出，大讚她雖然語言不通，但表現很好，絕對有可能進軍韓國演戲，甚至全世界應該都會喜歡她這型。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法