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娛樂 電影

韓籍三本柱尬最殺機器人！《窒友梅根2.0》主題日High翻球場

「梅根」（右二）和「樂天韓籍三本柱」廉世彬（左起）、河智媛、禹洙漢一同現身《窒友梅根2.0》電影主題日。（UIP提供）「梅根」（右二）和「樂天韓籍三本柱」廉世彬（左起）、河智媛、禹洙漢一同現身《窒友梅根2.0》電影主題日。（UIP提供）

〔記者許世穎／台北報導〕話題續集電影《窒友梅根2.0》全台熱映中，環球影業昨（28日）與樂天桃猿隊聯手打造電影主題日活動，在樂天桃園棒球場舉辦結合棒球、電影與粉絲互動的盛大主題日，機械女孩「梅根」親現身跳舞、開球，還與樂天女孩來場舞蹈對決，和球迷近距離接觸，場內外都超火熱。

梅根和樂天女孩舞蹈對決，以熱力四射的開場舞為《窒友梅根2.0》電影主題日揭開序幕。（UIP提供）梅根和樂天女孩舞蹈對決，以熱力四射的開場舞為《窒友梅根2.0》電影主題日揭開序幕。（UIP提供）

活動一開始梅根便和樂天女孩以熱力四射的開場舞揭開序幕，以獨有的詭異舞姿吸睛全場。接著她走上投手丘擔任開球嘉賓，以充滿「機械美學」的冷酷姿態開球，大展超狂霸氣，成為球場上最殺焦點。

梅根現身《窒友梅根2.0》電影主題日開球。（UIP提供）梅根現身《窒友梅根2.0》電影主題日開球。（UIP提供）

而梅根也不定時「高冷現身」，遊走於觀眾席與啦啦隊區之間，冷靜觀察球賽氣氛，和球迷、樂天女孩及球隊吉祥物一起互動拍照，帶來前所未有的觀賽樂趣。

電影《窒友梅根2.0》延續首集的話題熱潮，故事設定在梅根大開殺戒兩年後。這位人工智慧機器人雖已被摧毀，但其核心技術卻遭到軍方濫用，製造出更危險的「艾蜜莉亞」，一位具備殺戮本能的間諜型AI女機器人。

隨著艾蜜莉亞逐漸發展出自我意識，開始反思人類存在的正當性，梅根的創造者潔瑪別無選擇，只能讓梅根再度復活，並進行全面升級，迎戰這場人類與AI未來命運的終極對決。

《窒友梅根2.0》全台上映中，昨天樂天桃猿啦啦隊的「樂天韓籍三本柱」河智媛、廉世彬與禹洙漢挑戰手繪梅根，更在畫作獻上親筆簽名，由環球影業珍藏，粉絲若想擁有，記得鎖定《Universal Pictures Taiwan》臉書粉絲專頁，後續將公布獲獎方式。

樂天桃猿 X《窒友梅根2.0》電影主題日現場直擊：

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