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蔡瀾20個享樂人生秘訣 一次傳授給你

蔡瀾一生豁達，有很多金句。（翻攝自蔡瀾微博）蔡瀾一生豁達，有很多金句。（翻攝自蔡瀾微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港知名美食評論家蔡瀾於6月25日與世長辭，享壽83歲。他曾任電影製片人、作家，主持多個飲食節目，一生交遊廣闊，與金庸、倪匡、黃霑並列為香港四大才子。他最有名的除了精於「食」外，更因他的豁達人生觀被大家敬佩。

蔡瀾博學多聞，寫了一手好字。（翻攝自蔡瀾微博）蔡瀾博學多聞，寫了一手好字。（翻攝自蔡瀾微博）

蔡瀾曾經分享過一件趣事，他有一次搭飛機遇到亂流，旁邊的乘客十分驚慌，但蔡瀾卻仍不慌不忙，淡定的品酒。旁邊的人忍不住問他：「You die before？（你曾經面對死亡嗎）」蔡瀾回答：「I lived before。（我曾活過）」這一句「「I lived before」充分展現了蔡瀾豁達瀟灑的人生觀，以下為大家整理了20則蔡瀾金句，讓大家可以跟他一樣生活過享樂，人生瀟灑走一回。

蔡瀾覺得人活過就值得了。（翻攝自蔡瀾微博）蔡瀾覺得人活過就值得了。（翻攝自蔡瀾微博）

1.　看得開，放得下，才是人生。

2.　謙虛是美德，過份謙虛變成造作。

3.　吃，還是最重要的；人，必須吃。

4.　最好的人生，就是盡量地吃吃喝喝。

5.　做一個不合時宜的人，是很過癮的。

6.　工作是為了生存，生存不是為了工作。

7.　淡忘遺憾，及時行樂，過得一天是一天。

8.　做，機會五十五十；不做，機會是零。

9.　開心，你就健康；不開心，你就生病。

10.　完美的一生，是如何去對自己好一點，對別人好一點。

11.　沒有什麼方式才是正確的，自己怎麼選擇自己體會感受。

12.　做人就是努力別看他人臉色，做人，也沒必要給別人臉色看。

13.　死結，絕對解不開，這已經是事實，既然這樣，唯一的方法，是剪掉。　　

14.　失敗的次數愈來愈多，便麻木了，就知道怎麼去刻服它，這是人生學得聰明的過程。

15.　精神上的健康，比一切都重要。到了這個階段，「一定」辛苦的事，我不會，也不肯去做。

16.　好多痛苦與壓力都是想像出來的，那也可以想像將痛苦放進保險箱，再將整個箱踢進大海。

17.　沮喪說來就來，我們一定會遇到它，就像我們做人遲早患傷風感冒一樣，沒有什麼了不起。

18.　太快決定自己的命運，以後漫長的日字怎麼過？把眼光放遠點，多些認識新朋友、新事物。

19.　命運的安排，要你不快樂，你要逃避，也逃避不了。不過，命運在你手上，你要改變它，不是不可以的，問題是你願不願意。　

20.　人生意義到底是甚麼呢？吃得好一點，睡得好一點，多玩玩，不羨慕別人，不聽管束，多儲蓄人生經驗，死而無憾，這就是最大的意義吧，一點也不複雜。

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