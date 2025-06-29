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娛樂 最新消息

在台灣受傷超生氣！AB6IX田雄今雪恥成功：都是粉絲給的力量

AB6IX的金東賢（左起）、田雄、李大輝、朴佑鎭向台灣粉絲問好。（亞士傳媒、亞太娛樂提供）AB6IX的金東賢（左起）、田雄、李大輝、朴佑鎭向台灣粉絲問好。（亞士傳媒、亞太娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國團體「AB6IX」相隔2年再度來台開唱，成員田雄上次在台北國際會議中心（TICC）不小心腳受傷，今天（29日）他吐露心聲，坦言當時非常生氣且抱歉，如今成功雪恥，帶來相當完美且精彩的表演。

AB6IX由田雄、金東賢、朴佑鎭以及李大輝組成，今天以《SURREAL》、《LOSER》等歌曲開場，不過場子似乎還沒有熱起來，朴佑鎭詢問台下ABNEW（粉絲名）：「大家是不是覺得我們有點不足？大家來點尖叫聲！現在才唱了兩首歌，我們更需要大家的能量，別讓我們覺得很累喔。」李大輝則表示：「我們相隔很久才來，我們台灣粉絲好像有點陌生？」朴佑鎭笑說：「是不是忘記我們了，有一點害羞呢。」他希望粉絲不要後悔度過這一場演出，「我不是在罵大家喔，不要誤解喔！」

AB6IX的田雄（左起）、朴佑鎭、李大輝、金東賢、朴佑鎭以及李大輝排排站，帶來精彩歌舞表演。（亞士傳媒、亞太娛樂提供）AB6IX的田雄（左起）、朴佑鎭、李大輝、金東賢、朴佑鎭以及李大輝排排站，帶來精彩歌舞表演。（亞士傳媒、亞太娛樂提供）

隨著4人的賣力演出，現場氣氛漸入佳境，李大輝大讚「現在都熱情起來囉」，更要趕快進入表演，唱跳《RED UP》時，4人扭腰擺臀展現性感的一面，李大輝還送上飛吻，田雄越跳越起勁，放聲大喊：「台北！所有人一起RED UP！」現場尖叫聲不斷，歡呼延續到下一首歌曲《GRAB ME》，金東賢唱得滿臉都是汗，可見有多認真。

在談話期間，他們提到了台灣美食，田雄當場詢問粉絲：「有一個紅色盒子裡面裝蛋捲，那個是什麼餅乾？可以帶著走的。」台下立刻有粉絲大喊：「孔雀！」田雄也學著粉絲說中文「孔雀」，模樣十分可愛。朴佑鎭以及李大輝則是昨天與經紀人一起去了夜市，除了品嚐了雞腿捲、胡椒餅之外，李大輝更提議去玩射氣球，朴佑鎭爆料：「李大輝20發裡面只中了3發，更重要的是我射中了15個氣球。」李大輝實力太差，被田雄吐嘈：「好像也不意外欸。」

AB6IX的田雄曾在台北國際會議中心受傷，今天雪恥成功，展現完美的歌舞實力。（亞士傳媒、亞太娛樂提供）AB6IX的田雄曾在台北國際會議中心受傷，今天雪恥成功，展現完美的歌舞實力。（亞士傳媒、亞太娛樂提供）

在應援環節，ABNEW祭出了彩虹星星燈海，田雄說：「只要大家喜歡我們，我們哪都會去的。」他也提及兩年前在台北國際會議中心跳舞時，不小心腳受傷的往事，「兩年前在這個舞台上失誤了，那時候對自己很生氣，而且很對不起大家，所以我今天想說一定要演出非常精彩，結果反而是大家給我很大的力量，非常感謝大家。」

金東賢透露，喉嚨有些不適，很感謝粉絲特別抽出時間前來，一定會再努力增加許多寶貴回憶。李大輝分享，正在準備新專輯，一定會帶著很棒的歌曲跟大家見面，朴佑鎭有夠皮，數度表示想要劇透，被成員們勸阻：「你不要唱喔！」宛如在演小劇場般，實在有夠有趣。

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