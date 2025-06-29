約好不能朝臉射！幻藍小熊「水槍大戰」籌備秘密武器

幻藍小熊演唱會。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「GENBLUE」幻藍小熊今晚在兒童新樂園舉辦演唱會，她們挑戰前輩TWICE、aespa的夯曲，還與歌迷上演清涼的水槍大戰消暑。

幻藍小熊開場化身「樂園精靈」，嗨唱《COCOCO》、《ACT LIKE THAT》、《So what》等多首嗨歌，她們更上演水槍大戰，與滿場「小熊餅乾」（粉絲名）一起玩水，狂噴粉絲完全不手軟。

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幻藍小熊演唱會。（記者王文麟攝）

六位團員有備而來，先是相約到夜市玩射氣球訓練射擊能力，還請化妝師幫忙畫了「最強防水裝」，隊長XXIN笑說：「有跟粉絲約定好不能朝著臉射，但以防萬一，就算濕透也會美美的。」「忙內」NICO驚呼超好玩，「15歲第一次玩水槍的回憶就是跟粉絲度過，值得紀念！」

幻藍小熊演唱會。（記者王文麟攝）

配合演唱會主題「K-POP狂歡音樂祭 女團之夜」，幻藍小熊也跳戰TWICE的《TT》跟aespa《whiplash》，坦言在變換隊形的舞步上花了許多心力排練。令人驚喜的是，幻藍小熊更宣布11月8日將在高雄流行音樂中心舉辦大型個唱的好消息，嗨翻滿場粉絲。

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