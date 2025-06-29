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娛樂 最新消息

夢多、阿部瑪利亞變客庄一日客 《遊台客》開錄揭台灣在地風情

（左2）夢多變客庄一日客，主持最新節目《遊台客》。（節目提供）（左2）夢多變客庄一日客，主持最新節目《遊台客》。（節目提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕全新節目《遊台客》由電影導演林明智攜手知名新媒體製作人李國瀧擔任執行導演，聯手打造一檔笑中帶淚、知性與娛樂兼具的全新綜藝節目，準備帶觀眾看見一個你從未真正認識的「台客」世界。

主持陣容更是星光熠熠，由在台人氣爆棚的日籍主持人夢多領軍，搭檔同樣來自日本、從AKB女團畢業後在台灣深耕演藝圈的阿部瑪利亞，這對異國組合將在節目中用最「外國人的視角」，走進台灣鄉間、挑戰客庄任務，從語言、飲食到風俗民情，親身體驗台灣文化的多元樣貌。

更有本土新勢力加入助陣，來自苗栗的客家主持新星徐語萱，憑藉在地語言與溫暖親和力，帶領觀眾深入認識客家文化；演員賴宥成與周子甯則用青春與活力，為節目注入全新世代的魅力，讓每一段旅程都充滿笑料與驚喜。

阿部瑪利亞走進台灣鄉間、挑戰客庄任務。（節目提供）阿部瑪利亞走進台灣鄉間、挑戰客庄任務。（節目提供）

值得一提的是，《遊台客》的拍攝橫跨多個客庄地區，其中導演林明智特別聚焦家鄉苗栗，以「影像走讀」的方式，捕捉那些被時光遺忘的風景與人物。他強調：「我們不只是做節目，而是在記錄一種正在消失的文化記憶。希望透過鏡頭，讓更多人看見客家人的堅韌與溫情。」

執行導演李國瀧則表示，《遊台客》不只是一次節目的嘗試，更是一場文化推廣的實驗，未來團隊將持續推出結合影像與文化的節目與電影作品，期盼以輕鬆有趣的方式，讓日本觀眾與國際友人更深入理解台灣的多元文化。

這一次，讓我們跟著夢多、阿部瑪利亞與一群熱血的年輕主持群，一起「遊台客」，看見不一樣的台灣，也走進那些你我都該珍惜的在地故事。

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