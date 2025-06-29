許雅鈞10萬認購Lily畫作 寵溺告白：這幅爸爸買定了

Lily許韶恩舉辦個展《Prey of Prey》，妹妹許老三現身站台。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕小S二女兒「Lily」許韶恩今（29）舉辦人生首場個展《Prey of Prey》，妹妹許老三驚喜現身；老爸許雅鈞則砸10萬買下愛女的畫作支持。展中名為《Barbie》的金髮女孩畫作，獻給因流感驟逝的姨媽大S，寄託思念。Lily感性說：「我真的要感謝我最愛的媽媽和姨媽，是她們讓這一切成為可能。」

Lily花了一年時間籌備畫展，透露首次接觸藝術是小學六年級，當時藝術老師出作業要他們自由創作，Lily畫了一系列的作品，同學都直呼畫作好詭異，唯獨藝術老師鼓勵她，「他看到我的天賦，希望我繼續下去，那是我接觸藝術的第一次。」她在畫作探討視線的權力反轉，坦言從小到大都被注視關注，會比同年齡的同學們早熟，也學習到更多重要的事情，從挫折或困難中，更瞭解自己的目標，然後更願意去做自己。

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Lily創作靈感源自生活，以及對於藝術片藝術家的欣賞，這回參考Andy Warhol、奈良美智，大、小S也扮演了重要角色，她說：「因為媽媽給了我無限的支持，姨媽給了我無限的理解，所以我真的很崇拜他們，也很愛他們。」Lily也特別感謝同樣熱愛藝術的老爸許雅鈞，在繪畫過程中給了許多意見，讓整個畫面更加的畫龍點睛，變得更加栩栩如生。

許雅鈞買下《Star Girl》。（經紀公司提供）

許雅鈞最後也買下其中一幅畫作《Star Girl》，笑問：「寶貝，這是畫你自己對不對？那爸爸一定把它買下來哦。」據悉Lily畫作依大小要價1到20萬不等，多數畫作都已被認購，粗估吸金百萬；而許雅鈞買下的《Star Girl》則為10萬。

《Strawberry Girl》以妹妹許老三為題材發想。（經紀公司提供）

Lily也透露《Starberry Girl》是以妹妹許老三為藍圖，「妹妹給了我很多自信，因為常常在畫到一半的時候，會覺得好累的時候，妹妹就進來我房間，來走一走玩一玩，然後偶爾說說oh my god，so pretty，或者是畫到一半的時候，就會說她怎麼光頭啊？這是這未完成嗎？其實妹妹就給我很多正能量，就覺得好可愛。」談及未來，Lily希望繼續走藝術這條路，她說原因很簡單，「就只是因為我喜歡，所以我會繼續這樣做。」

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