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Melody淚別《11點熱吵店》 沈玉琳曝接棒人難找「是個謎」

Melody卸下《11點熱炒店》主持棒，節目特別舉辦溫馨歡送會。（TVBS提供）Melody卸下《11點熱炒店》主持棒，節目特別舉辦溫馨歡送會。（TVBS提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕談話綜藝《11點熱吵店》由Melody與沈玉琳主持4年多，曾獲第58屆金鐘綜藝主持人獎提名。上月傳出Melody即將請辭，今（29）她正式卸下主持棒，節目在加棚錄影時，特別為Melody舉辦溫馨歡送會，現場氣氛滿溢不捨。Melody在發表感言時數度哽咽淚崩，她說：「熱炒店對我來說真的是我的…」話還沒說完就忍不住落淚。

沈玉琳見狀趕緊緩和氣氛，感性表示兩人5年來累積了滿滿回憶，「想起當初剛認識時，拍個照都不敢太接近。」如今感情宛如親兄妹，言語間盡是捨不得。Melody感謝幕前幕後陪伴這些年來的人生起伏，特別謝謝搭檔沈玉琳，「他是我綜藝的啟蒙者、導師，我從小到大都想要有一個哥哥，我覺得玉琳哥就是一個這樣的角色。」Melody直呼《11點熱吵店》是演藝生涯非常重要的作品，也是她棚內的第一個帶狀綜藝，感謝沈玉琳給她無比的安全感。

Melody不捨淚崩，沈玉琳直呼午夜夢回會想起對方。（TVBS提供）Melody不捨淚崩，沈玉琳直呼午夜夢回會想起對方。（TVBS提供）

Melody早前受訪坦言，自己很重視作為媽媽的責任，想要調整工作節奏、好好陪伴兩個女兒成長，成為請辭節目的主因。她今澄清還是住台北，沒有要離開工作，只是為了家庭要調整彈性，對此，沈玉琳也表達理解。他直言Melody是無可取代的存在，「我難過放在心裡面，午夜夢回會想想Melody的美好。」此話一出，Melody立刻笑回「夢回不要想太多」，逗得全場大笑。

至於接下來的接棒人選，沈玉琳也語帶神秘「是個謎」，他透露製作單位想找「第二個Melody」，但他奉勸：「不要再想這種事情，看開吧！難啦！」Melody笑說：「就是看電視台怎麼安排，我也是看新聞才知道競爭這麼激烈，大家都想當沈女郎欸，你什麼感覺？」沈玉琳則回應，自己沒有個人喜好，重點是「看人選能怎麼為節目加分」。

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