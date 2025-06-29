晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金曲獎都沒人看了？他嘆「以前全家守電視」 PTT揭關鍵原因

第36界流行音樂金曲獎頒獎典禮於昨日圓滿落幕。（翻攝自臉書）第36界流行音樂金曲獎頒獎典禮於昨日圓滿落幕。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第36界流行音樂金曲獎頒獎典禮於28日圓滿落幕，各大獎項競爭激烈，最終由呂士軒奪下歌王，魏如萱二度封后。然而，典禮結束後，有網友在PTT發文表示，發現近年來金曲獎的關注度似乎大不如前，掀起熱議。

呂士軒（右）、魏如萱（左）分別奪下華語歌王歌后。（攝影新聞組攝）呂士軒（右）、魏如萱（左）分別奪下華語歌王歌后。（攝影新聞組攝）

有鄉民在PTT以「為什麼現在金曲獎都沒人看」為題發文，內文中回憶起過往的金曲獎頒獎典禮，大家都會守在電視前面看誰得獎，表演節目也相當精采，然而近年來的金曲獎熱度卻逐漸下滑，讓他不禁好奇，「為什麼現在的金曲獎都沒人看了？？？有沒有八卦？？？」

文章曝光後，立即吸引一票網友討論，「以前是天王天后齊聚，跟明星賽一樣」、「陶晶瑩跟小S主持才看」、「沒有節目讓歌手打歌，沒有廣告放送，很難讓人知道有什麼新的歌手和歌曲」、「你的記憶錯誤，以前的金曲獎跟現在收視率差不多」。

同時也有不少人指出關鍵，認為是現在聽華語歌曲的人越來越少，「現在聽外國音樂很普遍了」、「現在年輕人幾乎都會韓語聽kpop了」、「入圍的我都不認識」、「都是沒聽過的誰要看」、「年輕人都聽日韓流行歌」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中