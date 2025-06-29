金曲獎都沒人看了？他嘆「以前全家守電視」 PTT揭關鍵原因

第36界流行音樂金曲獎頒獎典禮於昨日圓滿落幕。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第36界流行音樂金曲獎頒獎典禮於28日圓滿落幕，各大獎項競爭激烈，最終由呂士軒奪下歌王，魏如萱二度封后。然而，典禮結束後，有網友在PTT發文表示，發現近年來金曲獎的關注度似乎大不如前，掀起熱議。

呂士軒（右）、魏如萱（左）分別奪下華語歌王歌后。（攝影新聞組攝）

有鄉民在PTT以「為什麼現在金曲獎都沒人看」為題發文，內文中回憶起過往的金曲獎頒獎典禮，大家都會守在電視前面看誰得獎，表演節目也相當精采，然而近年來的金曲獎熱度卻逐漸下滑，讓他不禁好奇，「為什麼現在的金曲獎都沒人看了？？？有沒有八卦？？？」

請繼續往下閱讀...

文章曝光後，立即吸引一票網友討論，「以前是天王天后齊聚，跟明星賽一樣」、「陶晶瑩跟小S主持才看」、「沒有節目讓歌手打歌，沒有廣告放送，很難讓人知道有什麼新的歌手和歌曲」、「你的記憶錯誤，以前的金曲獎跟現在收視率差不多」。

同時也有不少人指出關鍵，認為是現在聽華語歌曲的人越來越少，「現在聽外國音樂很普遍了」、「現在年輕人幾乎都會韓語聽kpop了」、「入圍的我都不認識」、「都是沒聽過的誰要看」、「年輕人都聽日韓流行歌」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法