晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

早稻田學霸成了台語歌王 「誰得了都不驚訝」親揭下半年喜訊

陳子恆奪下金曲台語歌王殊榮。（恆之音提供）陳子恆奪下金曲台語歌王殊榮。（恆之音提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕暌違五年，早稻田學霸陳以恆再度入圍金曲獎，並以最新台語專輯《罐頭塔》勇奪人生首座金曲台語歌王殊榮，為音樂生涯寫下全新里程碑，接下來也將準備專場。

此次與眾多不同領域的音樂創作者同場角逐，讓他深感榮幸與興奮，分享：「心情當然是很開心啊！」回顧上一次僅以EP入圍，當時心裡總覺得不踏實，這回終於帶著一張完整專輯《罐頭塔》入圍，並拿下金曲「最佳台語男歌手獎」，讓他格外安心許多。

陳子恆奪下金曲台語歌王殊榮。（恆之音提供）陳子恆奪下金曲台語歌王殊榮。（恆之音提供）

他坦言，透過這次與多位台語男歌手及最佳台語專輯入圍者的交流，對台語音樂的認識不斷被刷新，愈發豐富，「能認識這麼多優秀的創作者，真的非常開心。」

談到頒獎當下的心情，陳以恆笑說：「其實今天不管誰得獎，我都不會太驚訝，就算是我自己也不會，但在那一刻之前，心跳真的是在做有氧運動的速度！」當聽到蔡振南喊出他的名字時，他才終於鬆了一口氣，看到蔡振南替他開心的樣子，讓他也不禁感動。

陳子恆奪下金曲台語歌王殊榮。（恆之音提供）陳子恆奪下金曲台語歌王殊榮。（恆之音提供）

奪下金曲台語歌王後，家人與朋友的祝賀訊息如雪片般飛來，不過陳以恆透露，自己還忙著準備要發的貼文，還沒時間一一回覆大家。他也開心說，得獎後已經和團隊小酌啤酒、共享美食，算是好好慶功一下，終於能稍稍放鬆。

至於未來計畫，他興奮表示：「專場吧！拿了金曲台語歌王，應該可以辦個專場吧？大家會來嗎？」並預告希望能在今年年底之前舉辦，帶給歌迷更多驚喜與音樂能量。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中