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娛樂 最新消息

新龐德大熱門較高低 169公分小蜘蛛拚196公分大長腿發電機

169公分的湯姆霍蘭德（左起）、188公分的同志天菜哈里斯迪金森和196公分的大長腿男神雅各艾洛迪目前是呼聲最高的新任龐德人選。（法新社、歐新社、達志影像）169公分的湯姆霍蘭德（左起）、188公分的同志天菜哈里斯迪金森和196公分的大長腿男神雅各艾洛迪目前是呼聲最高的新任龐德人選。（法新社、歐新社、達志影像）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕007系列電影將展開全新篇章，亞馬遜米高梅日前宣布由《沙丘》的導演丹尼維勒納夫執導影史第26部007電影，而新一代詹姆斯龐德的人選則將年輕化，年齡門檻設定在30歲以下，目前呼聲最高的3位鮮肉男星是29歲的《蜘蛛人》湯姆霍蘭德、《浪蕩沙灘》的同志天菜哈里斯迪金森，和28歲的《高校十八禁》大長腿男神雅各艾洛迪。

3位龐德熱門人選中，英國男星湯姆霍蘭德已出道17年，「小蜘蛛」憑藉精湛演技成為備受矚目的年輕演員之一；身高169公分的他身材嬌小人氣高，競逐人物身高設定183公分的龐德較顯劣勢，且氣質不符，龐德粉絲較不看好。

英格蘭男星哈里斯迪金森是高顏值的長腿男神，在情色驚悚片《乖女孩》上演「霸道女總裁vs.小鮮肉實習生」的SM禁忌之戀，以出色演技收服影后妮可基嫚和觀眾；身高188公分的他戲路寬廣、角色形象多變，競逐龐德在外型上極具優勢。

澳洲小鮮肉雅各艾洛迪18歲時以《高校十八禁》爆紅，身高196公分的他有著俊美臉龐跟模特兒身材，是桃花朵朵開的超級發電機，交往過的女友包括辛蒂克勞馥的愛女凱亞蓋柏和「小蜘蛛」現在的未婚妻辛蒂亞，光看情史就可發現魅力過人；更迷人的還有演技，他可以是風靡Z世代的青春偶像，也可以被獨立製片視為珍寶，在傳記電影《貓王與我》飾演貓王。雅各196公分的身高在演藝圈中較突出，競逐龐德角色可能是優勢，也可能成為劣勢。

如果你是龐德迷，你會投哪位一票？

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