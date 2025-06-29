告五人犬青歌聲被楊乃文「吃掉」 陳君豪道歉認了疏失揭內幕

金曲歌后楊乃文昨晚與夯團告五人首度同台飆唱。（台視提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后楊乃文昨晚與夯團告五人首度同台，在金曲獎頒獎典禮擔任演出嘉賓，這場演出獲得不少好評。不過，也有觀眾指出，告五人主唱犬青的聲音在演出中幾乎被楊乃文「蓋過吃掉」引發熱議。

對此，本屆金曲獎成音總監、製作人陳君豪第一時間出面道歉，坦承是成音轉播上的技術疏失所致。他在社群平台親自回應網友：「關於楊乃文與告五人的演出片段，因為成音轉播上的技術細節未處理完善，導致告五人的收音麥克風偏小聲，是我個人有未盡完善之處，和主辦單位、硬體設備廠商與轉播單位無關。」

請繼續往下閱讀...

對於告五人因此受到批評，陳君豪相當自責，並強調：「這段演出他們投入了非常多心力，作為長期合作的夥伴，我非常清楚雲安與犬青現場演出的實力。這次沒有讓他們被完整地聽見，是我失職，特此向告五人，還有關注金曲獎的觀眾們致歉。」

此外，陳君豪也與團隊製作了一個「不修Vocal、僅調整音軌大小聲」的混音版本，已經上傳至金曲獎官方YouTube頻道，盼讓觀眾能聽見更平衡的聲音呈現。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法