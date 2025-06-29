晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

奧斯卡影后曾喊「他是我的真命天子」 愛情長跑18年宣布分手

奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞（左）與導演男友吉翁卡列宣布分手。（法新社）奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞（左）與導演男友吉翁卡列宣布分手。（法新社）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞與導演吉翁卡列愛情長跑18年，在周五（27日）宣布分手，兩位法國影壇的模範情侶檔分道揚鑣，引發討論。

法國代表性女星瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）與演員兼導演的吉翁卡列（Guillaume Canet）因合作《敢愛就來》（2003）結緣，在2007年正式交往。兩人育有一男一女，長子馬歇爾（Marcel）在2011年誕生，2017年再生下女兒露易絲（Louise）。

如今18年過去，兩人非但沒有結婚，反而迎來分手。瑪莉詠柯蒂亞、吉翁卡列為避免引來各種揣測、謠言及過度解讀，他們特別發送聯合聲明給《法新社》，證實分手是雙方同意且和平的情況下做的決定。至於為何感情生變？聲明中並未提到，不過強調作為孩子的父母親，請外界尊重兩個孩子的隱私。

這位曾以《玫瑰人生》（2007）獲封奧斯卡影后的影壇巨星瑪莉詠柯蒂亞，曾在2016年與布萊德彼特合作過電影《同盟鶼鰈》傳出緋聞，更有人直指她是小三，氣得瑪莉詠柯蒂亞罕見在IG上澄清：「我在好幾年前遇到我人生中的真命天子，他是我們孩子的爸，也是即將出生寶寶的父親，他是我的真愛，我最好的朋友，我所需要的唯一的男人。」如今和平收場，兩人情侶關係也劃下句點。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中