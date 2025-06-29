奧斯卡影后曾喊「他是我的真命天子」 愛情長跑18年宣布分手

奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞（左）與導演男友吉翁卡列宣布分手。（法新社）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞與導演吉翁卡列愛情長跑18年，在周五（27日）宣布分手，兩位法國影壇的模範情侶檔分道揚鑣，引發討論。

法國代表性女星瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）與演員兼導演的吉翁卡列（Guillaume Canet）因合作《敢愛就來》（2003）結緣，在2007年正式交往。兩人育有一男一女，長子馬歇爾（Marcel）在2011年誕生，2017年再生下女兒露易絲（Louise）。

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如今18年過去，兩人非但沒有結婚，反而迎來分手。瑪莉詠柯蒂亞、吉翁卡列為避免引來各種揣測、謠言及過度解讀，他們特別發送聯合聲明給《法新社》，證實分手是雙方同意且和平的情況下做的決定。至於為何感情生變？聲明中並未提到，不過強調作為孩子的父母親，請外界尊重兩個孩子的隱私。

這位曾以《玫瑰人生》（2007）獲封奧斯卡影后的影壇巨星瑪莉詠柯蒂亞，曾在2016年與布萊德彼特合作過電影《同盟鶼鰈》傳出緋聞，更有人直指她是小三，氣得瑪莉詠柯蒂亞罕見在IG上澄清：「我在好幾年前遇到我人生中的真命天子，他是我們孩子的爸，也是即將出生寶寶的父親，他是我的真愛，我最好的朋友，我所需要的唯一的男人。」如今和平收場，兩人情侶關係也劃下句點。

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