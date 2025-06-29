晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

42歲寶萊塢性感女星突身亡 生前最後PO文曝光惹鼻酸

印度知名寶萊塢女星謝法莉．賈里瓦拉驚傳驟逝，享年42歲。（翻攝自IG）印度知名寶萊塢女星謝法莉．賈里瓦拉驚傳驟逝，享年42歲。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕印度寶萊塢知名女星謝法莉．賈里瓦拉（Shefali Jariwala）驚傳26日因心臟驟停逝世，享年42歲，消息震驚當地娛樂圈。而令人更加不捨的是，她離世前一週才在社群上發文激勵粉絲，文章曝光後令外界心碎不已。

謝法莉於2000年初期，憑藉翻唱MV《Kaanta Laga》中大膽性感的舞姿一炮而紅，成為當年寶萊塢炙手可熱的性感女神，曾參與過多部電影作品，包括《Mujhse Shaadi Karogi》、《Hudugaru》及《haitani Rasmein》等，並於2019年參加印度人氣實境節目《Bigg Boss》第13季，人氣再度飆高，擁有大批粉絲。

謝法莉因心臟驟停病逝的消息曝光後，讓海內外大批影迷感到錯愕與悲痛，最讓人唏噓的是，她過世前一週在IG的最後一篇貼文，當時她發文寫下，「是時候開始相信，一切都會往我們有利的方向發展了」，還不忘暖心鼓勵粉絲，「告訴你一個秘密，一切真的正在往你希望的方向發展」，如今再讀這段話更顯鼻酸，不少粉絲湧入留言區哀悼，「難以相信」、「這太突然了，我無法接受」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中