42歲寶萊塢性感女星突身亡 生前最後PO文曝光惹鼻酸

印度知名寶萊塢女星謝法莉．賈里瓦拉驚傳驟逝，享年42歲。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕印度寶萊塢知名女星謝法莉．賈里瓦拉（Shefali Jariwala）驚傳26日因心臟驟停逝世，享年42歲，消息震驚當地娛樂圈。而令人更加不捨的是，她離世前一週才在社群上發文激勵粉絲，文章曝光後令外界心碎不已。

謝法莉於2000年初期，憑藉翻唱MV《Kaanta Laga》中大膽性感的舞姿一炮而紅，成為當年寶萊塢炙手可熱的性感女神，曾參與過多部電影作品，包括《Mujhse Shaadi Karogi》、《Hudugaru》及《haitani Rasmein》等，並於2019年參加印度人氣實境節目《Bigg Boss》第13季，人氣再度飆高，擁有大批粉絲。

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謝法莉因心臟驟停病逝的消息曝光後，讓海內外大批影迷感到錯愕與悲痛，最讓人唏噓的是，她過世前一週在IG的最後一篇貼文，當時她發文寫下，「是時候開始相信，一切都會往我們有利的方向發展了」，還不忘暖心鼓勵粉絲，「告訴你一個秘密，一切真的正在往你希望的方向發展」，如今再讀這段話更顯鼻酸，不少粉絲湧入留言區哀悼，「難以相信」、「這太突然了，我無法接受」。

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