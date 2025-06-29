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娛樂 日韓

李多慧自曝「詐欺腹肌」全靠一招 真實體態現形網笑翻：超可愛

李多慧擁有凹凸有致的火辣身材。（翻攝自IG）李多慧擁有凹凸有致的火辣身材。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍韓籍啦啦隊成員李多慧不僅擁有亮麗外型及火辣身材，精湛舞藝再加上活潑搞怪的性格，更是圈粉無數，經常在社群分享生活的她，日前上傳一段影片，自嘲腹肌的秘訣全是靠吸氣，可愛舉動瞬間融化大批網友。

李多慧自嘲腹肌全靠吸氣。（翻攝自IG）李多慧自嘲腹肌全靠吸氣。（翻攝自IG）

李多慧日前在IG上傳一段短片，並在文中寫下「我腹肌的祕訣是…」，只見影片中的她站在應援舞台上，將球衣紮起、搭配低腰迷你短裙，露出纖細小蠻腰及穠纖合度的美腿，她高舉雙手擺好姿勢，讓觀眾席上的粉絲們拍照，展現出結實腹肌線條，當拍照結束，她一解除「擺拍模式」後，下一秒立刻放鬆吐氣，腰部的肉肉瞬間現形「溢出」短裙，接著還搞笑地誇張吸氣、吐氣，來回切換模式，以幽默的方式分享自己拍照時，腹肌線條分明的秘訣。 

短片曝光後，李多慧的俏皮舉動瞬間虜獲粉絲的心，紛紛直呼「好可愛！！縮肚子的時候超瘦」、「公主肚子好可愛」、「那個瞬間美美的腰身突然放鬆下來了」、「為什麼有人可以這麼可愛」、「被多慧可愛鼠啦」。

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