金曲》評審內幕狂跳針！魏如萱廝殺3輪才勝出 丁曉雯都不記得了全場傻眼

〔記者陽昕翰／台北報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮昨晚落幕，評審團主席丁曉雯在會後受訪，強調每個獎項都是獨立評選，半數獎項是在第一輪得出結果，不過卻對於細節不多說明，更直接回應：「我不記得了」，讓全場傻眼。

例年金曲獎結束後，該屆的評審團主席都會在文化部的工作人員的陪同下受訪，回應評審團評選獎項的結果，卻很少發生評審團主席一問三不知的狀況。

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評審團主席丁曉雯。（新聞攝影組攝）

現場記者提問魏如萱在華語歌后獎項的勝出原因及廝殺對手，丁曉雯透露在第三輪投票時，仍有三名入圍者進入討論階段。

至於除了魏如萱還有哪些入圍者，丁曉雯想了半天才說出有Karencici，去想不起另一位到底是蔡健雅、戴佩妮還是陳忻玥，無法說明評選獎項的細節內容。

對此，丁曉雯今天在社群發文解釋，提到金曲獎決審會議在早上9點開始，必須在時間內完成20個獎項的評選，「20個獎項中有的不只一輪投票，很抱歉我實在無法一一記得哪一個獎項到底有幾個輪次的投票，哪一個輪次是哪幾件作品在PK，我的記性不好不是藉口，但我絕對不會給你們搪塞的答案。」

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