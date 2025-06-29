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娛樂 日韓

真人《蠟筆小新》小葵神還原！網看呆：太正了吧

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本廠商推出真人《蠟筆小新》廣告，並請來人氣男星高橋文哉飾演小新，最近「小葵」終於登場，一頭咖啡色捲髮的畑芽育現身，讓大家直呼太漂亮了。

畑芽育的真人《蠟筆小新》小葵被大讚實在太正。（翻攝自YouTube）畑芽育的真人《蠟筆小新》小葵被大讚實在太正。（翻攝自YouTube）

廣告設定在小新等人都長大之後，第六集終於出現由畑芽育飾演的大人小葵，年齡設定在20歲，與現年23歲的畑芽育年紀相仿。她留著咖啡色長捲髮，穿著黃色的服裝，一看就知道是小葵。

高橋文哉飾演的小新很疼愛妹妹，到最後還是背著畑芽育飾演的小葵回家，互動如同《蠟筆小新》原作。（翻攝自YouTube）高橋文哉飾演的小新很疼愛妹妹，到最後還是背著畑芽育飾演的小葵回家，互動如同《蠟筆小新》原作。（翻攝自YouTube）

真人《蠟筆小新》由帥哥男星高橋文哉主演。（翻攝自YouTube）真人《蠟筆小新》由帥哥男星高橋文哉主演。（翻攝自YouTube）

她在片中接連遭到搭訕，恰好哥哥小新走過卻視而不見，讓她急忙求救：「欸！救救可愛的妹妹吧！」還嗆哥哥一點都不受歡迎，兄妹倆就當眾鬥嘴，小葵一氣之下離開現場，結果「腳翻船」跌倒。

畑芽育扮成《蠟筆小新》的小葵時，指著自己稱「快救救可愛的妹妹」。（翻攝自YouTube）畑芽育扮成《蠟筆小新》的小葵時，指著自己稱「快救救可愛的妹妹」。（翻攝自YouTube）

當然小新不會見死不救，還是背起妹妹，一個抱怨好熱、一個嫌棄妹妹好重。之後兄妹倆坐著休息，小葵有感而發「哥哥都沒有變呢」，小新則說小葵變重了，讓小葵趕緊回嗆「是變淑女用了吧」，兩人逗趣對話，實在有夠可愛。

畑芽育演出《蠟筆小新》中小葵不耐煩的模樣。（翻攝自YouTube）畑芽育演出《蠟筆小新》中小葵不耐煩的模樣。（翻攝自YouTube）

真人《蠟筆小新》的廣志、美冴分別由原田泰造（左）、麻生久美子演出。（翻攝自YouTube）真人《蠟筆小新》的廣志、美冴分別由原田泰造（左）、麻生久美子演出。（翻攝自YouTube）

由於畑芽育飾演的真人小葵超級卡哇依，X上也掀起熱烈討論，日本網友紛紛表示，「天啊在閃閃發亮」、「更喜歡小葵了」、「給100分」、「畑芽育把小葵的表情詮釋得很好」、「帶有一點辣妹感的小葵很適合」、「哇這是真的小葵吧」。

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