晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

河智媛太暖！見記者手抖撐5麥「默默伸手托住」 網暈爛：愛了

樂天韓籍啦啦隊成員河智媛。（翻攝自IG）樂天韓籍啦啦隊成員河智媛。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕樂天韓籍啦啦隊成員河智媛擁有甜美臉蛋及姣好身材，深受不少粉絲喜愛，她27日與同隊韓籍成員廉世彬、禹洙漢一起出席活動，吸引大批媒體前往採訪，過程中，一位記者以蹲姿高舉5支麥克風，舉到一半開始手抖不止，河智媛見狀後默默伸手扶住，暖心舉動引起網友熱議。

樂天女孩「韓籍三本柱」廉世彬（左起）、禹洙漢、河智媛。（資料照，記者陳奕全攝）樂天女孩「韓籍三本柱」廉世彬（左起）、禹洙漢、河智媛。（資料照，記者陳奕全攝）

樂天女孩「韓籍三本柱」河智媛、廉世彬、禹洙漢日前出席世界洗手日記者會，在受訪過程中，一名記者以蹲姿全程高舉5支麥克風收音，沒多久便因為太吃力，手臂開始顫抖，河智媛瞥見後，立即不動聲色的伸出援手，將記者的手輕輕托住，同時也繼續回答現場提出的問題，直到採訪結束才將手放開。

該訪問片段曝光後，河智媛的暖舉迅速引起大批網友誇讚，「不行了，人美也善良」、「暈爛」、「結婚了吧，好暈」、「很貼心啊，怕記者手酸」、「愛了愛了」、「智媛內外都有料！還超暖」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中