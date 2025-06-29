河智媛太暖！見記者手抖撐5麥「默默伸手托住」 網暈爛：愛了

樂天韓籍啦啦隊成員河智媛。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕樂天韓籍啦啦隊成員河智媛擁有甜美臉蛋及姣好身材，深受不少粉絲喜愛，她27日與同隊韓籍成員廉世彬、禹洙漢一起出席活動，吸引大批媒體前往採訪，過程中，一位記者以蹲姿高舉5支麥克風，舉到一半開始手抖不止，河智媛見狀後默默伸手扶住，暖心舉動引起網友熱議。

樂天女孩「韓籍三本柱」廉世彬（左起）、禹洙漢、河智媛。（資料照，記者陳奕全攝）

樂天女孩「韓籍三本柱」河智媛、廉世彬、禹洙漢日前出席世界洗手日記者會，在受訪過程中，一名記者以蹲姿全程高舉5支麥克風收音，沒多久便因為太吃力，手臂開始顫抖，河智媛瞥見後，立即不動聲色的伸出援手，將記者的手輕輕托住，同時也繼續回答現場提出的問題，直到採訪結束才將手放開。

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該訪問片段曝光後，河智媛的暖舉迅速引起大批網友誇讚，「不行了，人美也善良」、「暈爛」、「結婚了吧，好暈」、「很貼心啊，怕記者手酸」、「愛了愛了」、「智媛內外都有料！還超暖」。

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