李竺芯勇奪金曲三大獎 黃偉哲：讓更多人看見台南孕育創作人才的力量

〔記者王姝琇／台南報導〕創作歌手李竺芯在第36屆金曲獎頒獎典禮以專輯《Suí 水》奪得「最佳台語女歌手獎」、「最佳台語專輯獎」及「年度專輯獎」三項大獎，首度入圍即榮登台語歌后寶座，成為本屆金曲獎最大贏家。台南市長黃偉哲特別感謝她以風格獨特的創作，讓台語音樂在新世代綻放耀眼光芒，也讓更多人看見台南孕育創作人才的力量。

台語歌后李竺芯曾以〈台南查某囝〉榮獲2022年「台南sing時代之歌原創音樂競賽」首獎。（南市文化局提供）

黃偉哲表示，李竺芯曾以〈台南查某囝〉榮獲2022年「台南sing時代之歌原創音樂競賽」首獎，作品融合多元曲風，透過溫潤細膩的嗓音和真摯動人的創作，深刻傳遞對土地、語言與生命的情感。過去十餘年來創作不輟、不斷嘗試的她，證明音樂不僅是自我表達，更是文化傳承的重要橋梁。此次勇奪金曲三大獎，無疑是對她多年努力的肯定。

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文化局長黃雅玲指出，台南擁有的人文底蘊，是音樂創作、傳唱的絕佳環境，除了盧廣仲、杜振熙等多位在華語歌壇有傑出成就的音樂人，在母語創作方面也有近年奪得金曲獎的謝銘祐、曹雅雯，以及今年初次入圍就奪獎的李竺芯，鼓舞著有志於台語創作的年輕世代，因此市府積極培育音樂創作人才，「台南sing時代之歌原創音樂競賽」正是重要平台之一。

李竺芯首度入圍金曲獎即榮登台語歌后寶座。（南市文化局提供）

黃雅玲說，今年「台南sing時代之歌原創音樂競賽」徵件自即日起至7月31日止，市政也將持續透過競賽、演出、培力計畫及多元資源，協助更多新秀站上更大的舞台，實現音樂夢想。期盼未來有更多像李竺芯一樣優秀的創作者，從台南啟程，把對土地與文化的情感轉化成動人的旋律，讓世界聽見臺南的聲音。

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