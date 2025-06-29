晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李竺芯勇奪金曲三大獎 黃偉哲：讓更多人看見台南孕育創作人才的力量

〔記者王姝琇／台南報導〕創作歌手李竺芯在第36屆金曲獎頒獎典禮以專輯《Suí 水》奪得「最佳台語女歌手獎」、「最佳台語專輯獎」及「年度專輯獎」三項大獎，首度入圍即榮登台語歌后寶座，成為本屆金曲獎最大贏家。台南市長黃偉哲特別感謝她以風格獨特的創作，讓台語音樂在新世代綻放耀眼光芒，也讓更多人看見台南孕育創作人才的力量。

台語歌后李竺芯曾以〈台南查某囝〉榮獲2022年「台南sing時代之歌原創音樂競賽」首獎。（南市文化局提供）台語歌后李竺芯曾以〈台南查某囝〉榮獲2022年「台南sing時代之歌原創音樂競賽」首獎。（南市文化局提供）

黃偉哲表示，李竺芯曾以〈台南查某囝〉榮獲2022年「台南sing時代之歌原創音樂競賽」首獎，作品融合多元曲風，透過溫潤細膩的嗓音和真摯動人的創作，深刻傳遞對土地、語言與生命的情感。過去十餘年來創作不輟、不斷嘗試的她，證明音樂不僅是自我表達，更是文化傳承的重要橋梁。此次勇奪金曲三大獎，無疑是對她多年努力的肯定。

文化局長黃雅玲指出，台南擁有的人文底蘊，是音樂創作、傳唱的絕佳環境，除了盧廣仲、杜振熙等多位在華語歌壇有傑出成就的音樂人，在母語創作方面也有近年奪得金曲獎的謝銘祐、曹雅雯，以及今年初次入圍就奪獎的李竺芯，鼓舞著有志於台語創作的年輕世代，因此市府積極培育音樂創作人才，「台南sing時代之歌原創音樂競賽」正是重要平台之一。

李竺芯首度入圍金曲獎即榮登台語歌后寶座。（南市文化局提供）李竺芯首度入圍金曲獎即榮登台語歌后寶座。（南市文化局提供）

黃雅玲說，今年「台南sing時代之歌原創音樂競賽」徵件自即日起至7月31日止，市政也將持續透過競賽、演出、培力計畫及多元資源，協助更多新秀站上更大的舞台，實現音樂夢想。期盼未來有更多像李竺芯一樣優秀的創作者，從台南啟程，把對土地與文化的情感轉化成動人的旋律，讓世界聽見臺南的聲音。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中