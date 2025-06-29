周杰倫大讚日本男神山下智久「長得好看」 交情變好和日劇有關

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫6月27日起一連三天在香港啟德體育園主場館舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，昨（28日）晚第二場邀請到日本男神山下智久擔任嘉賓合唱，今天周董也分享合照，並大讚山下智久長得好看。

周杰倫（右）香港開唱，邀請日本男神山下智久合唱。（杰威爾提供）

交情越來越好的周董和山下智久，已多次一起出現，周董談到：「很高興請到我的兄弟山P做為我們的特別嘉賓，希望是給大家一個有趣的驚喜！」

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另外周董還談到：「他是我所認識的罕見藝術家之一，他不僅長得好看，而且真正謙虛和善良，這麼多年後，他仍然保持如此真誠，真是令人驚訝，這樣的真誠真的會感動人心，讓我們大家繼續支持他！」

周杰倫香港開唱，喜歡帶給歌迷驚喜。（杰威爾提供）

山下智久先以日文與周董對唱《等你下課》，之後兩人再以中文合唱，另外山下智久也獻唱自己的歌曲《Loveless》。

外界好奇周董和山下智久怎麼會越走越近，周董表示因為他和山下智久都喜歡紅酒，而山下智久之前也主演關於紅酒的日劇《神之水滴》，兩人就從交流紅酒開始而熟識起來，友情升溫。

山下智久擔任演唱會嘉賓。（杰威爾提供）

周董說：「我們互相交流，想說不如來個驚喜好了，畢竟大家常看到我們玩在一起，但我們其實沒有同台過，這是第一次！」兩人也同是Dior品牌代言人，同台演出都穿上Dior為他們精心準備的服裝。

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