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娛樂 電視

古裝女神拍戲「大蜈蚣爬上身」渾然不覺 粉絲隔山吶喊救援

〔記者李紹綾／台北報導〕李一桐在古裝愛情輕喜劇《書卷一夢》徹底拋開以往溫婉形象，詮釋出暴躁女主的喜感與倔強，她能在一秒內切換從冷靜到撒嬌、從崩潰到咆哮的情緒節奏，笑說：「拍戲時我演得很爽，但後期配音簡直太痛苦了，每天都很想哭，因為劇裡我的角色嘴很碎，台詞量驚人，我還跟劇組提議說能不能乾脆我花錢復原現場聲音，我不想配了。」

李一桐（左）、劉宇寧在《書卷一夢》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）李一桐（左）、劉宇寧在《書卷一夢》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）

李一桐劇中穿越到古代後，變成妥妥的富家女，讓她笑稱自己像是在演古裝版《小時代》，第六集裡她跑到殘江月會館開賭，奇蹟般地贏了賭局後，又說出「難道是賭神顯靈了，原來我不是邱淑貞，我是周潤發呀！」各種致敬也引起討論。

男主角劉宇寧近期憑《折腰》聲勢看漲，他在《書卷一夢》挑戰一人分飾兩角，既是高冷腹黑的權臣「南珩」，也是以「離十六」之名接近女主的神秘俠客，兩個角色在情感與行動上的極端反差，為劇情增添懸念與張力。他透露，這是自己首次嘗試喜劇類型的作品，拍攝時他腦中時常冒出各種搞笑點子，導演也樂於放手讓他自由發揮，雖然劇中角色經常被虐，但他演得很開心。

李一桐（左）、劉宇寧在《書卷一夢》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）李一桐（左）、劉宇寧在《書卷一夢》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）

《書卷一夢》除了主線的穿越與女主自救劇情，劇中還穿插大量吐槽式彈幕、音效剪輯，開頭李一桐、劉宇寧、王佑碩上演三角戀修羅場，轉圈持刀互捅，配上歌曲《囍》的靈魂嗩吶聲加持，成為全劇的魔性名場面，而轉場時巧妙穿插《愛的魔力轉圈圈》，更是讓觀眾笑到停不下來。劉宇寧透露，劇組為了取得音樂版權特別砸下重金，當他看到成品播出後，發現歌詞竟與劇情完美貼合，直呼「實在太妙了」。

李一桐回憶拍攝三角戀轉圈互捅那場戲時，正值高溫酷暑，現場氣溫飆高，大家都互相喊話：「別再笑了，趕緊拍完收工！」但不管怎麼努力壓抑情緒，就是無法停止笑場，她笑稱當天三人站在旋轉盤上拍攝，自己還算穩，反倒是劉宇寧和王佑碩「核心不太行」，老是站不穩。此話一出，兩位男演員立刻澄清，「是因為我們太高了啦！不是核心不好！」

李一桐在《書卷一夢》飾演「宋小魚」及「宋一夢」。（愛奇藝國際站提供）李一桐在《書卷一夢》飾演「宋小魚」及「宋一夢」。（愛奇藝國際站提供）

另外，拍攝期間最令李一桐印象深刻的莫過於被戲稱為「大蜈蚣事件」的驚魂時刻，她回憶當時正和劉宇寧在屋頂上拍戲，沒想到一隻超大蜈蚣從她腳邊一路爬上身，而她渾然不覺，反倒是山那頭的粉絲先發現異狀，急得不斷高喊她的名字。

劉宇寧笑說：「我當時還想說，桐姐的粉絲也太熱情了吧！簡直火到不行！結果一看，原來是在指蜈蚣，等播到那場戲時，彈幕肯定會被『就是蜈蚣那場戲」』刷滿。」

劉宇寧在《書卷一夢》飾演「南珩」。（愛奇藝國際站提供）劉宇寧在《書卷一夢》飾演「南珩」。（愛奇藝國際站提供）

李一桐在微博發文為《書卷一夢》宣傳時，也幽默自嘲這部戲又名「大蜈蚣劇」並寫道「今天，大蜈蚣爬身上那部劇終於要播了，我已經做好準備，請大家跟我一起入夢！」劇情發展出其不意的古裝愛情輕喜劇《書卷一夢》現正於愛奇藝國際站熱播中。

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