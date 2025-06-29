（影音）只需58秒！鄭弘儀告訴你 大罷免沒成功有多嚴重

鄭弘儀在寶島聯播網主持節目中，呼籲全台灣人千萬不要小看7月26日大罷免投票。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民進黨立委王定宇28日在臉書分享三立新聞台《話時代人物》主持人鄭弘儀於寶島聯播網主持節目中，呼籲全台灣人千萬不要小看7月26日大罷免投票。

鄭弘儀在曝光58秒影音中表示，若這次罷免沒成功，以下5點事情非常嚴重：

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一、衛星廣播電視法修法，會有很多親中國的媒體。

二、離島建設條例修法，會讓中國的產品輸入台灣。

三、兩岸人民關係條例，修法後要開放中國移民快速進來，8年變6年，6年變4年，把門又放得更大。

四、兩岸人民關係條例，藍白修法要宣告台灣跟中國是內戰狀態，就是這是中國內部事務，外國不可干涉，這樣我們就沒主權了。

五、藍白修法民防法和全民防衛動員準備法，要破壞全民防衛能力，同時修法國家安全戰略法，要架空總統職權，把國家安全交給立法院主導。

鄭弘儀最後呼籲：「事情很嚴重，千萬不要小看。」他並在影音中再次喊話：「7月26日投同意罷免，護台灣。」

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相關影片：〈影片取自王定宇臉書，如遭移除敬請見諒〉

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