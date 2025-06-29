演《火神》「顧人怨議員」被罵翻 黃迪揚揭祕辛：導演堅持讓觀眾不爽

〔記者李紹綾／台北報導〕黃迪揚受邀至「台語台表演班」講座，談起試鏡，他建議一進門就把控球權握在手上，「主動詢問試戲動線是一個小訣竅，這會幫你進入狀況，也能穩住場內節奏。」他強調，好的試鏡表現不只靠演技，而是走位、視線與節奏的專業掌握，才能讓剪接後的試鏡影片，讓導演一眼看見你。

黃迪揚在「台語台表演班」講座分享，演什麼角色都該有角色的立場。（公視台語台提供）

黃迪揚在職人劇《火神的眼淚》飾演「讓人壓力山大」的議員，他一度想把角色詮釋的沒那麼惹人厭，但導演堅持「每次出場都要讓其他角色以及觀眾不舒服。」播出時的確反應熱烈，他才學到：「角色都有自己功能與立場，不能只從自己的視角做判斷。」

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黃迪揚（中）在《火神的眼淚》飾演「讓人壓力山大」的議員，表現十分出色。（公視提供）

談到《鹽水大飯店》的角色「阿德」，黃迪揚說：「他就像我們生活中很容易見到的長輩，可能一事無成又自尊心超強。」這種台灣男性的自我壓抑與虛張聲勢，在他心中非常熟悉。他強調：「你要認識自己的爸爸、阿公那一代，知道他們是在什麼樣的壓力與不安中長大的，這樣才能演出台灣的故事。」

黃迪揚在《鹽水大飯店》有精彩演出。（公視台語台提供）

黃迪揚在迷你劇集《看海》詮釋智能障礙者，角色讓他獲得金鐘58迷你劇集男配角獎，講座裡他也跟大家分享，其實《看海》片尾母子走入海中的鏡頭，水並沒有很深，當時被觀眾誤會劇組不顧演員安危而有所爭議。黃迪揚澄清：「那是精密設計出來的假象。」劇組花了3年勘景，在沙岸無礁石的海域拍攝，並安排6位救難人員待命，他說：「觀眾以為我們被浪捲走而有情緒，其實那一刻也正是導演與劇組用盡全力保護演員的最好證明。」

黃迪揚（左）在《聖筊》與劉冠廷（右）有精彩對手戲。（公視提供）

黃迪揚在講座上毫無藏私的分享：「你平常看了多少劇本、電影、小說，都是你未來接戲的資料庫。」他演出《聖筊》時，立刻聯想到神燈與《王牌天神》的角色能量相關性；在《鹽水大飯店》準備過程中，他更是主動買書、查背景，並用台語與導演對談，展現功課與渴望。他說：「我要讓導演知道非我莫屬。」

黃迪揚在《鹽水大飯店》情感詮釋細膩動人。（公視台語台提供）

回憶《聖筊》試鏡，黃迪揚並未實際演出，而是用一小時與導演對話，他表示：「那不是演技展示，而是氣場與理解的建立。」他用生活經驗快速比喻角色特質，讓導演看見他對角色的準備方向，也讓這場「不表演的試鏡」成功打開合作機會。

「台語台表演班」導師黃金陣容包括金鐘獎最佳男配角蘇達、擅長肢體與舞台表演的黃采儀，以及《大餓》奪獎演員蔡嘉茵，三人橫跨影視、劇場與教學現場，親授真功夫。客座講師陣容則涵蓋表演、語言、聲音、選角、媒體與職場實務等多元領域。包含《聽海湧》導演孫介珩與語言指導林良儒、金鐘獎演員黃迪揚、金鐘演員陳妤與其經紀人劉恬恬、聲音修繕師魏世芬、選角指導胡乃婷、薩泰爾娛樂串流總監林孟勲、特效彩妝師蔡佳璇、「我在娛樂」負責人陳慶宇，以及元氣法律事務所吳裕程律師，帶來業界最前線的經驗與視角。除了上半年於台北開設表演班，也規劃下半年於高雄徵選潛力青年，為台語影劇作品培養生力軍。

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