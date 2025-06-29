金曲》坤達壓線抵達典禮驚險過程全說了 Energy得獎柯佳嬿做一舉動

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy昨（28日）晚在金曲獎擔任引言人，並以洗腦歌曲《星期五晚上》勇奪年度歌曲大獎，儘管在最佳演唱組合敗給動力火車，但Energy還是大方祝賀：「恭喜老爺！」

今凌晨Energy開心慶功，提到昨晚坤達驚險一瞬間，在頒獎典禮開始前不久壓線抵達會場，坤達說早在入圍前就知道有工作，也喬不了，因此工作是在入圍前就決定的。

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Energy金曲獎慶功。（記者潘少棠攝）

昨天坤達下飛機就直接衝到髮廊，透露：「衣服前一刻才找到，確定有就來了，還好造型師相信我的身材。」牛奶笑說：「我們在相信音樂，當然相信你。」阿弟則笑說：「謝坤達，使命必達。」坤達說：「趕上了滿開心的，還好有得獎。」

典禮前，牛奶的太太和小孩就錄影片幫他打氣，另外阿弟和書偉老婆都有到典禮現場，坤達被問到老婆柯佳嬿知道他得獎有什麼表示？他笑說：「老婆傳貓咪照片給我看，該餵貓剷屎了。」

9月6、7日Energy將於高雄巨蛋舉行「ALL IN全面進擊」演唱會，7月20日則會去高雄流行音樂中心旁舉辦簽唱會。演唱會購票可洽拓元售票系統。

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