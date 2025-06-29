從零邀約到金鐘舞台！黃迪揚低潮拚10年 認了「還是想當演員」

〔記者李紹綾／台北報導〕黃迪揚在表演路上耕耘十年，從劇場走進鏡頭、從低潮沉潛走上金鐘舞台，他近日受邀至「台語台表演班」講座，分享表演路上的挫折與信念，現場氣氛動人。

黃迪揚分享從低潮到金鐘，蛻變「球來就打」的演員哲學。（公視台語台提供）

黃迪揚坦言曾因簽約製作公司轉進幕後，每天寫腳本、借衣服、送檔案，加班到凌晨，「那十個月過得不像我自己」，卻也讓他更確定：「我還是想當演員。」這份繞路後的決定，成為他重返鏡頭的起點。

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講座中，黃迪揚自曝低潮期，曾11個月完全沒接到任何工作邀約，靠看書、看片、健身維持日常節奏，建立個人資料庫。得獎後的他透露：「我不怕金鐘魔咒，因為維持一貫的態度：戲來就演，球來就打，目的是讓業界更多的導演認識我。」

黃迪揚分享演什麼角色都該有角色的立場。（公視台語台提供）

黃迪揚在講座一開始就說：「你們現在的狀態，真的很適合一起來討論跟分享，這些問題我也曾經問過自己很多次。」他觀察到，現場多數學員正處於吸收養分、累積能量的階段，充滿熱情與好奇，特別適合一場關於表演、選擇與信念的深度對話。

黃迪揚在「台語台表演班」講座真情分享，引學員深刻共鳴。（公視台語台提供）

為了讓每位學員都能提問，黃迪揚在講座前請大家事先寫下問題，不論是語言學習、角色準備或試鏡焦慮，他都一一回應、不藏私分享。這場分享讓不少學員形容是「一堂演員心靈的補課」。有學員寫下：「謝謝老師用真實經驗和我們分享這條不容易的路，聽完覺得多了一種力量。」也有人說：「今天的講座讓我重新燃起一團火，我要燃燒！」還有學員動容表示：「演員沒有捷徑，只能找到屬於自己的方式和節奏去前進。」、「我第一次聽到有人這麼赤裸地講自己的失敗、等待與迷惘，完全沒有包裝，反而讓我更相信，原來堅持真的有可能。」

「台語台表演班」導師黃金陣容包括金鐘獎最佳男配角蘇達、擅長肢體與舞台表演的黃采儀，以及《大餓》奪獎演員蔡嘉茵，三人橫跨影視、劇場與教學現場，親授真功夫。除了上半年於台北開設表演班，也規劃下半年於高雄徵選潛力青年，為台語影劇作品培養生力軍。

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