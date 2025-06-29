金曲》Energy奪年度歌曲 慶功驚吐「這是金曲獎不是取經獎」

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy成團23年，昨（28日）晚首次在金曲獎以夯曲《星期五晚上》勇奪年度歌曲大獎，這支MV在YouTube點擊超過3369萬次，傳唱度相當高，歌迷都覺得Energy得獎實至名歸，典禮後團員也開心慶功。

慶功宴上，唱片公司特地為「鑲金」的Energy送上23隻黃金炸雞腿，慶祝他們奪下這出道23年首座金曲獎，也期許他們繼續成為「當紅炸子雞」。

請繼續往下閱讀...

Energy金曲慶功。（記者潘少棠攝）

成團23年，當中卻解散17年，Energy能重聚一起並奪下首座金曲獎，團員感觸很多，領獎時都擔心沒機會發表感言，因為典禮超時，一再看到秒數倒數提醒，團長牛奶發言較長，其他團員也怕沒機會致詞，坤達笑說：「我才擔心，書偉都說要總結了。」讓他一度以為沒機會說話，Toro也虧牛奶：「太信任奶哥了，畢竟沒經驗，沒拿過（金曲獎），以為是他個人得獎。」

Energy金曲慶功。（記者潘少棠攝）

阿弟台上哽咽致謝老婆，慶功又提到：「老婆陪我經歷最多了。」他曾變成通告藝人，後來老婆告訴他不用勉強去做自己不喜歡的工作，一路支持他，媒體笑問得獎後已結紮的阿弟老婆是否要「開通」再拚一胎？Toro幽默幫忙回答：「這是金曲獎，不是取經獎。」

Energy以夯曲《星期五晚上》勇奪年度歌曲大獎。（記者胡舜翔攝）

至於之前網路誤傳Energy全員沒有當兵，其實牛奶出道前有去當兵，但被驗退，阿弟和Toro也同樣去當兵，後遭驗退，Toro昨比喻：「難道有人說我沒GG，我就要脫褲子給他看。」只能說網路資訊有誤，網友不必一窩蜂盡信。

9月6、7日Energy將於高雄巨蛋舉行「ALL IN全面進擊」演唱會，7月20日則會去高雄流行音樂中心旁舉辦簽唱會。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法