金馬影帝劉青雲偕妻出遊  57歲郭藹明素顏狀態驚人

劉青雲、郭藹明夫婦（左一、左二）日前相約香港視帝黎耀祥夫婦出遊。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕61歲港星劉青雲曾以電影《奪命金》登上第49屆金馬獎最佳男主角，他與57歲港姐冠軍郭藹明1998年結婚至今恩愛如昔，2人雖膝下無子女，但絕對是圈內模範夫妻。

港媒報導，2人平時生活低調，郭藹明早於2006年淡出幕前，專心當劉青雲背後女人。近日劉青雲和郭藹明甜蜜到中國峨眉山旅遊，郭藹明雖然素顏上陣，一展笑容甜美，依然少女感十足而成為焦點。

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郭藹明素顏狀態驚人成為焦點。（香港星島日報）

這次出遊，劉青雲還找來老友、三屆香港視帝黎耀祥及其妻子同行，2對恩愛夫妻閃爆峨眉山。報導指出，旅遊中劉青雲和郭藹明曝光各種摟抱動作非常自然，宛若熱戀中的小情侶。

今年57歲郭藹明因保養得宜，即使沒有化妝，紮著馬尾的她身材十分瘦，狀態保持得一流，一點滄桑感都沒有。有粉絲驚喜說：「劉青雲、郭藹明和黎耀祥，一個影帝、一個港姐冠軍、一個視帝，卻都十分親民，對粉絲合照要求來者不拒。」在娛樂圈傳為佳話。

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