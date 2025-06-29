晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金馬影帝劉青雲偕妻出遊  57歲郭藹明素顏狀態驚人

劉青雲、郭藹明夫婦（左一、左二）日前相約香港視帝黎耀祥夫婦出遊。（香港星島日報）劉青雲、郭藹明夫婦（左一、左二）日前相約香港視帝黎耀祥夫婦出遊。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕61歲港星劉青雲曾以電影《奪命金》登上第49屆金馬獎最佳男主角，他與57歲港姐冠軍郭藹明1998年結婚至今恩愛如昔，2人雖膝下無子女，但絕對是圈內模範夫妻。

港媒報導，2人平時生活低調，郭藹明早於2006年淡出幕前，專心當劉青雲背後女人。近日劉青雲和郭藹明甜蜜到中國峨眉山旅遊，郭藹明雖然素顏上陣，一展笑容甜美，依然少女感十足而成為焦點。

郭藹明素顏狀態驚人成為焦點。（香港星島日報）郭藹明素顏狀態驚人成為焦點。（香港星島日報）

這次出遊，劉青雲還找來老友、三屆香港視帝黎耀祥及其妻子同行，2對恩愛夫妻閃爆峨眉山。報導指出，旅遊中劉青雲和郭藹明曝光各種摟抱動作非常自然，宛若熱戀中的小情侶。

今年57歲郭藹明因保養得宜，即使沒有化妝，紮著馬尾的她身材十分瘦，狀態保持得一流，一點滄桑感都沒有。有粉絲驚喜說：「劉青雲、郭藹明和黎耀祥，一個影帝、一個港姐冠軍、一個視帝，卻都十分親民，對粉絲合照要求來者不拒。」在娛樂圈傳為佳話。

相關新聞：專心當影帝背後女人 55歲郭藹明凍齡曝光

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中