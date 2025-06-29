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娛樂 日韓

「7月5日世界末日」賣超好！銷量突破100萬本發了

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本女漫畫家龍樹諒的著作《我所看見的未來：完整版》因為提到「7月5日將有災難降臨」，引發熱烈討論。日本媒體報導，該本書在日本總發行量超過100萬本（包含電子版），連帶新書《天使的遺言》都賣得不錯。

《我所看見的未來》是1999年發行，《我所看見的未來：完整版》則是在2021年10月推出，3年半就達到百萬銷量。原因莫過於書中提到，龍樹諒在某一年7月5日做的預知夢，稱日本與菲律賓之間火山噴發，而且巨大的海嘯侵襲了太平洋周邊國家，海浪高度還是311地震的3倍。

這本書曝光之後，引來許多人恐慌，日本還真的有不少人相信這個說法，紛紛表示，「當天我要到長野的山上去避難」、「剛好是檢查防災物資」、「這難道不是對日本的懲罰」等等，甚至傳出不少外國遊客因為這個預知夢，而放棄前往日本旅行的計畫。「7月5日有災難」的消息還驚動了日本氣象廳，氣象廳的長官野村龍一在13日表示，依據現在的科學，不可能預測到規模大且特定的地震，認為完全不需要擔心。

《我所看見的未來：完整版》的書腰寫著7月將發生大災難。（翻攝自X）《我所看見的未來：完整版》的書腰寫著7月將發生大災難。（翻攝自X）

根據日本《產經新聞》報導，對於7月將發生災難一事，龍樹諒表示，「大家對於這件事有著高度關注，這是民眾防災意識提升的證明，我對此持正面態度」、「我自己在外出的時候也會特別小心，會預先做好儲備物資等防災措施。」

她在新書《天使的遺言》中，沒有否定7月不會發生大事，但具體的7月5日卻有所修正，「我是根據過往的案例，覺得『應該會這樣子吧』，我記得有說過沒錯，不過可能是當時趕著工作的情況下，太過匆忙就寫進去了」、「夢中的日期不一定等於會發生事情的日期」。她還表示，書是出版社的主導下推出，有些不是她的本意。

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