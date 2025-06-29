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蔡瀾未生兒育女 從不後悔原因曝光

已故知名作家蔡瀾與金庸、倪匡、黃霑並列為「香港四大才子」。（香港星島日報）已故知名作家蔡瀾與金庸、倪匡、黃霑並列為「香港四大才子」。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕與金庸、倪匡、黃霑並列為「香港四大才子」的知名作家蔡瀾，25日在香港養和醫院安詳過世，享壽83歲。遵從蔡瀾生前意願，為免叨擾親朋好友，不設任何儀式遺體已火化；隨著蔡瀾結束璀璨一生，外界都關注他財產分配問題。

港媒報導，蔡瀾與妻子生前住在九龍塘喇沙利道市值逾3200萬港幣（約1億1700萬台幣）豪宅，但他自從2年前經歷喪妻之痛後，感悟「人生苦多過樂」，於是斷捨離將舊居所有收藏品，包括書、字畫、古董藏品、傢俬、桌椅全部送走。

蔡瀾25日在香港養和醫院安詳過世，享壽83歲。（香港星島日報）蔡瀾25日在香港養和醫院安詳過世，享壽83歲。（香港星島日報）

當時蔡瀾將舊居重新裝修並住酒店服務式公寓，待裝修完畢後，再決定搬回舊居或賣掉繼續住酒店，昨有港媒報導指稱蔡瀾原與妻子各持有一半產權，年初蔡瀾完成繼承另一半產權，但他並無子女，目前仍不知房產如何處理。

而蔡瀾生前曾被追問為何選擇不生育，他表示「一點後悔都沒有」，覺得自己從來沒有長大，連自己都照顧不了：「我哥哥和弟弟都有小朋友，所以不必我來生了。生來幹甚麼？我自己不喜歡的東西，要做來幹甚麼？這個想法到現在都沒有改變。」

相關新聞：蔡瀾離世享壽83歲 香港四大才子全殞落

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