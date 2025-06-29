陳柏惟合體葉霸老師 燦笑花蓮完成1任務

葉霸老師（右）昨與陳柏惟相見歡，兩人互相肯定對方貢獻。（記者王錦義攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕花蓮罷免傅崐萁民團28日晚間舉辦「裁傅自由」聯軍大會師暨市集嘉年華，包括花蓮、雲林、桃園、高雄多達11個罷團參加，現場志工及花蓮人高呼「勇敢花蓮人、守護台灣人，一條心、挺台灣！」展現罷傅氣勢。

退休老師「葉霸」葉春蓮說，傅崐萁就是個騙子，不斷騙中央不重視花蓮，交通部長陳世凱都說了，已投入2300億元做交通建設，傅崐萁卻不想聽不面對，這種騙子一定要罷免；此外，葉霸也合體前立委、電視名嘴陳柏惟，2人一見面互相肯定對方貢獻。

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陳柏惟發文開心說：「在花蓮買《自由時報》任務，成功！」（翻攝自陳柏惟臉書）

陳柏惟昨晚亦在臉書曬出戴帽帥照開心說：「在花蓮買《自由時報》任務，成功！」底下釣出一大票網友粉絲留言「可愛又帥氣十足」、「新髮型，真是ㄊㄚㄇㄚ的帥翻」、「感謝3Q挺花蓮」，還有人誇讚說：「變光頭還以為是資深藝人王識賢。」

包括花蓮的新世代青年聯盟、洄萊啟程、與台灣東社共組的花蓮重開機、無黨籍議員楊華美的挺美小隊、挺公民DPP小隊、花蓮裁傅自由店家、以及罷免牛喣庭的罷團淘汰牛氓、罷免萬美玲的萬罷了沒啦、罷免丁學忠的雲林拔丁，以及高雄罷韓的Wecare高雄+南罷天志工團、曙光花蓮等11個罷免團體，昨天傍晚在花蓮石來運轉廣場大集結，現場還有支持罷免傅崐萁的店家擺攤，吸引民眾用新台幣支持，現場有如嘉年華趴替。

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