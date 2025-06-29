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娛樂 最新消息

被點名評論黃國昌 陳慕義妙回：我不是醫生

民眾黨立委黃國昌。（資料照）民眾黨立委黃國昌。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藍、白2黨近期連手推出許多爭議法案，立法院27日三讀通過《法院組織法部分條文修正案》，明定法庭直播規定。對此，媒體人黃智賢批評民眾黨立委黃國昌沒有民意基礎，還直言，「台灣，成了黃國昌一個人的帝國。」

金馬獎最佳男配角得主陳慕義28日晚間在臉書發文，第一句話就怒斥:「X，竟然有人要我評論黃國昌。」接著又一連罵了9次「X」說：「竟然這樣侮辱我，要我去評論一個心智不全的人，我不是醫生好不好。」

陳慕義曾以《老狐狸》獲得金馬獎最佳男配角。（翻攝自陳慕義臉書）陳慕義曾以《老狐狸》獲得金馬獎最佳男配角。（翻攝自陳慕義臉書）

陳慕義發文後，底下一票網友粉絲跟著說「X的好」、「X+1」，更有網友表示「不要浪費您的口水，因為他不值」、「不值得開口」。

而黃智賢28日在個人臉書粉專表示，「台灣，已經成為黃國昌一個人的王國。他要台灣長成怎樣，台灣就必須長成怎樣。」黃智賢解釋，黃國昌要求法庭直播，而且可以剪接、重製、變造，更完全除罪化，這恐讓台灣的司法徹底崩解。

媒體人黃智賢。（翻攝自黃智賢臉書）媒體人黃智賢。（翻攝自黃智賢臉書）

黃智賢認為，法庭審判本就已經是公開審判，但法庭直播卻反將毀滅公開審理的精神，而變成公審甚至歪審司法人員與證人，「還會有證人敢出庭嗎？檢察官跟法官要面對網軍攻擊？」且直播帶還可以被剪接，用AI換聲、改造、惡意流傳、帶風向、施壓司法，司法制度將變成牛肉場，甚至犯罪場。

黃智賢不滿，台灣必須臣服在黃國昌腳下，他一個人在最後一刻，掏出一個保密的法案，又在三讀時突襲法條，任何法案就成了，公聽會或是委員會討論，甚至人民的意見都是笑話，「只有黃國昌，才有立法的自由。」

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