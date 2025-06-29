ㄧ夜成名！金曲大贏家自爆肖查某 黃韻玲婉拒「裸泳」全說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮昨晚落幕，黑馬李竺芯以專輯《Suí 水》一舉拿下「最佳台語女歌手」、「最佳台語專輯」及「年度專輯」三項大獎，一夜成名！自稱「肖查某」的她，在慶功宴分享喜悅，恩師黃韻玲也現身站台力挺。

李竺芯出席慶功宴。（記者胡舜翔攝）

對於成為本屆金曲獎最大贏家，李竺芯笑說：「我對獎項本來不抱太大設定與希望，但多多益善，真的很開心！」她還抱回最大獎「年度專輯」，「這是所有音樂人都夢想的獎項，不只是歌手，整個製作團隊裡也有許多優秀的台灣音樂人，這個獎是屬於大家的。」這也是首次有台語專輯奪下「年度專輯」的肯定。

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李竺芯（左）慶功，黃韻玲到場祝賀。（記者胡舜翔攝）

至於金曲獎後是否想做瘋狂的事？李竺芯大方回應：「我平常就很瘋狂啊！」她爆料自己早就裸泳過，甚至媽媽也有這個習慣，無奈恩師黃韻玲看來無法接受，連忙笑說：「先不要！」沒打算陪愛徒一起「慶功」。

李竺芯從小學唱歌，曾經渴望成名，如今終於圓夢，她說：「當你放下水流，就會找到自己的主流。音樂對我來說，是生活的延伸。」她才放話如果沒得獎就去開牛肉麵店，現在計畫得先延後了。

李竺芯出席慶功宴。（記者胡舜翔攝）

黃韻玲在慶功宴上談到這位愛徒的「肖查某」行徑，忍不住笑說：「她真的不太正常。」形容李竺芯聊天充滿「禪」意，有時候音樂創作到一半，就會打赤腳，開始吸收宇宙電波，無厘頭的行為讓現場笑聲不斷。

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