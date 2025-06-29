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陶晶瑩帥男友人紅到北緬 擺脫中年女子糾纏靠這招

陶晶瑩（左）透露友人照片遭詐騙集團盜用，讓他紅到緬甸北部。（翻攝自陶晶瑩臉書）陶晶瑩（左）透露友人照片遭詐騙集團盜用，讓他紅到緬甸北部。（翻攝自陶晶瑩臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「陶子」陶晶瑩近日分享與友人同框，透露對方近來在緬甸北部很紅，對方照片因此遭詐騙集團盜用，更因友人帥氣臉龐讓受害女性陷入愛河。

陶晶瑩曬出與友人小宇合照，誇讚對方長相英俊挺拔，接著表示對方近來在緬甸北部很紅，原來是因為工作所需，總是打扮西裝筆挺，帥氣照片也因此被詐騙集團盜用，目的是用來欺騙中年女子感情，等博取對方信任後，進而騙取錢財。

陶晶瑩友人帥照引發討論。（翻攝自陶晶瑩臉書）陶晶瑩友人帥照引發討論。（翻攝自陶晶瑩臉書）

誇張的是，竟有遭騙女性受害者對陶晶瑩這位帥友人產生愛慕之意，最後靠線索找到他的社群以及聯絡方式，更直接邀他出來碰面，不過被這位帥友人直接拒絕，對方仍死纏爛打讓他最後直接出櫃，表示喜歡的是男人，才讓這位女性受害者知難而退，令陶晶瑩大讚：「超帥。」更不忘提醒小心被詐騙。

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