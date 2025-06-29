中配小微回祖國受委屈 被酸不珍惜台灣

小微26日突拍片控訴在中國受委屈、權益遭損害。（翻攝自抖音）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中配網紅小微因在台灣發表涉鼓吹武統言論，被移民署取消居留許可，4月遭遣送回中國轉型分享農村生活，26日突拍片控訴在中國受委屈、權益遭損害，還怒衝到公家機關瘋狂飆罵。

財經網美胡采蘋昨在臉書先分享小微回到家鄉開始拍片罵村書記，說她家被水庫淹了，公家應該賠償她的青苗跟地上物（可能有農忙的小倉庫？），卻一直沒給她賠償金，胡采蘋虧：「在台灣都沒有權益受損只好呼籲武統台灣，這麼好的地方不珍惜，偏要回家給水淹。適才適所。」

請繼續往下閱讀...

小微是在26日拍片點名貴州銅仁市水庫新場村政府，要求徹查她遭遇到的不公平對待。她怒控，「官周鎮新場村書記不辦事」，當地水庫淹沒的多項補償金，例如土地補償費、安置補助費，地上附著物和青苗補償費，以及後期扶持資金等，「我從未拿到過。」

小微呼籲當地政府重視此事，徹查補助金撥款違規行為，並直指農民的資金遭到侵占，讓他們對「政策落實的公正性產生擔憂」。小微表示，自己多次向當地相關部門，包括村委會、鄉鎮政府反映遭遇，「但問題始終未獲得解決。」

相關新聞：中配「小微」檢舉村書記半夜接恐嚇電話 抖音帳號疑似被停權

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法