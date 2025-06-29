晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中配小微回祖國受委屈 被酸不珍惜台灣

小微26日突拍片控訴在中國受委屈、權益遭損害。（翻攝自抖音）小微26日突拍片控訴在中國受委屈、權益遭損害。（翻攝自抖音）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中配網紅小微因在台灣發表涉鼓吹武統言論，被移民署取消居留許可，4月遭遣送回中國轉型分享農村生活，26日突拍片控訴在中國受委屈、權益遭損害，還怒衝到公家機關瘋狂飆罵。

財經網美胡采蘋昨在臉書先分享小微回到家鄉開始拍片罵村書記，說她家被水庫淹了，公家應該賠償她的青苗跟地上物（可能有農忙的小倉庫？），卻一直沒給她賠償金，胡采蘋虧：「在台灣都沒有權益受損只好呼籲武統台灣，這麼好的地方不珍惜，偏要回家給水淹。適才適所。」

小微是在26日拍片點名貴州銅仁市水庫新場村政府，要求徹查她遭遇到的不公平對待。她怒控，「官周鎮新場村書記不辦事」，當地水庫淹沒的多項補償金，例如土地補償費、安置補助費，地上附著物和青苗補償費，以及後期扶持資金等，「我從未拿到過。」

小微呼籲當地政府重視此事，徹查補助金撥款違規行為，並直指農民的資金遭到侵占，讓他們對「政策落實的公正性產生擔憂」。小微表示，自己多次向當地相關部門，包括村委會、鄉鎮政府反映遭遇，「但問題始終未獲得解決。」

相關新聞：中配「小微」檢舉村書記半夜接恐嚇電話  抖音帳號疑似被停權

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中