金曲》魏如萱2度封后拋重大喜訊 紅毯造型被虧「唐老鴨」回應4字

〔記者張釔泠／台北報導〕「娃娃」魏如萱昨晚二度封后，她透露上一回得歌后時兒子還小，這次有和兒子解釋自己要參加一個比賽，出門前問他：「媽媽會得獎嗎？」兒子毫不猶豫說：「會！」她果然也順利奪下第二座金曲歌后，慶功時更拋出重磅好消息，明年有新巡演的計畫，上半年會再度攻蛋。

魏如萱出席慶功宴。（記者陳奕全攝）

得獎當下，魏如萱先是緊緊抱住蔡健雅才上台，她打趣第一次得獎時表情猙獰，所以這次先遮住臉，壓抑想哭的情緒，把想說的話講完。慶功時她也透露，自己不敢打開手機，只是瞄了一眼，看到有很多訊息進來，「我有紅點強迫症，第一個訊息回了就要全部都回完。」因此暫時處於失聯狀態。

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她曾說要是能得第二座獎，就能把第一座獎座磨成粉、分送給大家，對於這個想法，她笑說：「建騏不給我磨，但我是認真想磨。」也會把歌后的獎金捐給兒童相關的公益單位。

魏如萱出席慶功宴。（記者陳奕全攝）

昨晚她擔任表演嘉賓，接連唱了《一簾幽夢》、《彼個所在》、《愛愛愛》、《十分鐘的戀愛》緬懷已逝的方大同、大S等人，氣氛催淚，唱到《十分鐘的戀愛》最後一句「多希望能夠永遠不分離」時，她邀請全場合唱，不過可能是因為帶耳機的關係，並未聽得很清楚，歌王歌后獎揭曉前，她邀請全場再唱一次，是不是真的很介意大家沒有跟唱？她解釋：「我一定要聽到那一句，才有工作畫下句點的感覺。」

魏如萱以一身全白造型現身星光大道。（新聞攝影組攝）

這段期間有沒有關心小S？她則說：「我不敢，我怕打擾到她。」之前在家練唱這首歌時，也沒有一次把歌唱完，「第二句就會哽咽。」此外唱《愛愛愛》壓力也很大。

至於她走紅毯的造型，有網友認為像「唐老鴨」，她則回應那是自己很喜歡的品牌，也有網友評論服裝穿起來像是小baby，她則霸氣回應：「你不懂啦！」

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