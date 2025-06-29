彭佳慧鐵肺奪魂！震撼開嗓「救了金曲獎」 經典連發唱進心坎

〔記者邱奕欽／台北報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮昨（28日）晚在台北小巨蛋圓滿落幕，現場星光熠熠、眾星雲集，為華語音樂圈年度盛事再添光彩，隨著「最佳台語男女歌手獎」及「最佳台語專輯獎」陸續揭曉，現場氣氛達到高潮之際，「金曲鐵肺歌后」彭佳慧重磅登場，串連多首經典歌曲唱進觀眾們的心坎，舞台魅力堪稱奪魂，被激讚「救了金曲獎」！

彭佳慧昨晚在金曲36演唱6首經典歌曲，以高亢歌聲征服現場觀眾、線上網友。（組合照，台視提供）

彭佳慧昨晚在金曲36舞台上以深厚的唱功，依序演唱《快樂的人請舉手》、《敲敲我的頭》、《我在客廳做的夢》、《舊夢》、《大齡女子》與《走在紅毯那一天》，以鐵肺式情感穿透力征服全場觀眾。沒有炫目的舞台特效，沒有多餘的技巧炫耀，彭佳慧以純粹的歌聲與情感，勾起無數粉絲心底的青春回憶，讓金曲舞台瞬間化作一場大型回憶殺，感染力滿分。

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從溫柔到激昂，彭佳慧游刃有餘的轉換情緒曲風，每一個字都唱進人心，再度證明她不敗的鐵肺實力，聽得現場嘉賓、觀眾如癡如醉，全面觸動許多觀看直播網友們的內心，紛紛驚豔盛讚，「彭佳慧救了金曲獎」、「永遠的歌后」、「這才是金曲，我聽到哭...」、「歌后就是歌后，太強了！」現場也報以如雷掌聲，成為本屆最受矚目的演出，完美詮釋金曲精神。

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