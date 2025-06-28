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金曲》擊敗蔡健雅！「蕭查某」魏如萱二封歌后哭慘：我不夠我還要

魏如萱二度奪下金曲歌后。（新聞攝影組攝）魏如萱二度奪下金曲歌后。（新聞攝影組攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后魏如萱終於一償宿願，以《珍珠刑》擊敗蔡健雅、戴佩妮、Karencici、陳忻玥等強勁對手，順利二度奪下金曲歌后，得知自己獲獎就激動噴淚，哭著走上舞台。

魏如萱領獎時笑說，模仿了新科台語歌后李竺芯的感言，幽默稱：「謝謝，我也是一個蕭查某（瘋女人）。」透露把得獎感言藏在襪子裡。

魏如萱二度奪下金曲歌后。（新聞攝影組攝）魏如萱二度奪下金曲歌后。（新聞攝影組攝）

對於擊敗了強敵蔡健雅，魏如萱激動說：「我終於從蔡健雅的旁邊走上來了，今天換我當宇宙的寵兒。」她坦言這段時間很常懷疑自己，「我常常會想，我值不值得在這個台上，不知道自己是不是一個好媽媽，最難的不是音準，最難的也不是拍子，最難的是不要放棄。」

魏如萱稍早擔任表演嘉賓。（台視提供）魏如萱稍早擔任表演嘉賓。（台視提供）

魏如萱感謝金曲評審給予她的肯定，「謝謝評審，讓我覺得我還可以，謝謝我的兒子路易，還有幫我照顧我兒子的鄰居、保母。」最後魏如萱霸氣發聲：「謝謝自己我好棒喔，我上次說有一就有二，有二就有三，我不夠我還要。」

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