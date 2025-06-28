Energy《星期五晚上》奪年度歌曲！PTT讚：打敗科目三就值得

第36屆金曲獎將最佳年度歌曲頒給Energy的《星期五晚上》。（新聞攝影組）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第36屆金曲獎將最佳年度歌曲頒給Energy的《星期五晚上》，引發PTT網友熱議，更有人大讚實至名歸，「打敗科目三，值得啦！」

曾是萬千少女最愛的男子團體Energy在去年強勢回歸，以一首《星期五晚上》在全台颳起旋風，其中的「16蹲」更掀起挑戰風潮，不但成為KTV必點歌曲，連外國藝人來台灣都要挑戰一下，實在有夠猛。

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Energy走紅毯時坤達缺席。（新聞攝影組攝）

PTT對於《星期五晚上》奪獎雖然反應兩極，不過一致大讚「傳唱度很高」，「這應該是第一次頒給傳唱度最高的歌曲」、「真的有紅的歌」、「近年傳唱度最高的」、「傳唱度來說的確沒話說」、「沒有疑義，傳唱度真的很可怕，廣場舞也在跳」、「唱跳了一整年，也好啦」、「情感上不認同，理智上覺得很合理」、「不可能是其他歌啦，要比傳唱度絕對是星期五晚上輾壓」、「太扯了20年後的逆襲」、「台灣確實需要傳唱度高的歌啊」、「傳唱度真的沒話說」、「我覺得沒有爆冷，因為這首真的貫穿了整年的感覺」。

另外也有人認為，「在一大片抖音歌中能把耳朵拉回台灣的，很值啊！」、「雖然我也不喜歡這首，但能突破抖音歌重圍還是給推」、「擠下科目三很值得一個年度歌曲」、「這首救了一堆本來跳科目3的啊」、「確實有段時間打敗抖音歌」、「能讓小學生有一段時間不聽抖音歌，只聽這首，就值得得獎」。

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