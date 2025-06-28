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娛樂 最新消息

金曲》「原住民音樂是一條艱辛的路！」戴曉君、吳蒙惠奪最佳編曲

〔記者許世穎／台北報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮今（28日）晚在台北小巨蛋登場，最佳編曲人獎由戴曉君、吳蒙惠以《Dipin Kari Tang 麵包 咖哩 刺蝟》獲得，吳蒙惠除了感謝身兼演唱者的戴曉君，更感謝女兒及太太，最後不忘語重心長表示「原住民音樂是一條艱辛的路，希望不要再用新台幣產值，來衡量我們的價值！」

戴曉君、吳蒙惠獲得最佳編曲人獎。（台視提供）戴曉君、吳蒙惠獲得最佳編曲人獎。（台視提供）

戴曉君和吳蒙惠擊敗頒獎人王若琳和Asher Fulero、Peter Knudsen、Bill Athens、Micah Kassell、高傑 J Geddes一同入圍的金馬獎獲獎歌曲《鬼才出道》，還有《BUNUN 布農》的張少瑜、《Qrasun 讚美》的Ray Lin 林啟安、《靠近 mudalrep》的鍾興民、《二周目》的呂尚霖。

戴曉君、吳蒙惠獲得最佳編曲人獎。（台視提供）戴曉君、吳蒙惠獲得最佳編曲人獎。（台視提供）

評審大讚由戴曉君、泰武古謠傳唱演唱的《Dipin Kari Tang 麵包 咖哩 刺蝟》編曲細緻，不搶走演唱者的風采，身兼編曲的戴曉君直說謝謝評審聽見這首歌傳達出的連結；吳蒙惠也說女兒教了他很多音樂的事，對於太太除了感謝，也形容她「很囉唆」，「但她是我這輩子見過最善良的人，沒有她我走不到今天！」

戴曉君、吳蒙惠獲得最佳編曲人獎。（新聞攝影組攝）戴曉君、吳蒙惠獲得最佳編曲人獎。（新聞攝影組攝）

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