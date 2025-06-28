金曲》方大同獲獎「全場起立致敬」 丁曉雯哽咽喊：他在生命最後燃燒自己

評審團主席丁曉雯頒發「評審團獎」給方大同。（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮今晚隆重登場，「評審團獎」由評審團主席丁曉雯頒發，親自宣布得主為方大同的遺作專輯《夢想家》，全場立刻給予熱烈掌聲，並起立致敬。

丁曉雯哽咽表示：「我們很深刻感受到，在生命的最後，他是如何燃燒自己、打磨出一首首動人歌曲。」方大同的摯友與長年合作的攝影指導代表上台領獎，並帶來方大同顧問基金會成員，一同向大同致敬。

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方大同的摯友與長年合作的攝影指導代表上台領獎，並帶來方大同顧問基金會成員一同致敬。（台視提供）

致詞時，他感性轉述方大同生前話語：「在千尋之外，我依然存在。」讓台下觀眾動容。留言區也可以看到不少網友、粉絲已被逼哭：「淚目了」、「大同的音樂永遠都在」。

今年取消主持人，由六組歌手擔任「六角引言人」，為典禮注入新意。第四位引言人為金曲四冠歌后蔡健雅，她以冷靜沉穩的聲音娓娓道來金曲的價值：「今年有291家公司、2千多件作品報名，最後169件入圍，僅27件得獎，『你們已經是兩萬分之一的優秀者』。」

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