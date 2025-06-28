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金曲》魏如萱4首歌致敬已逝音樂人 「大S驚喜現身」淚點滿滿

表演嘉賓魏如萱獨挑大梁擔綱緬懷橋段演出。（台視提供）表演嘉賓魏如萱獨挑大梁擔綱緬懷橋段演出。（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第36屆金曲獎於今晚登場，表演嘉賓魏如萱獨挑大梁擔綱緬懷橋段演出，以極具情感穿透力的歌聲，向離世音樂人深情致敬。大銀幕緩緩播放瓊瑤、劉家昌、方大同、大S等已故音樂人與藝人的身影，現場氣氛莊嚴又動容。

表演嘉賓魏如萱獨挑大梁擔綱緬懷橋段演出。（台視提供）表演嘉賓魏如萱獨挑大梁擔綱緬懷橋段演出。（台視提供）

魏如萱一連演唱4首歌曲，包括瓊瑤作品《一簾幽夢》、她的個人創作《彼個所在》、方大同的《愛愛愛》，以及ASOS的《十分鐘的戀愛》。她在最後一曲唱出「多希望永遠不分離」時，全場靜默聆聽，彷彿將記憶凝結，讓不少觀眾淚崩。

表演嘉賓魏如萱獨挑大梁擔綱緬懷橋段演出。（台視提供）表演嘉賓魏如萱獨挑大梁擔綱緬懷橋段演出。（台視提供）

粉絲在YouTube留言區寫下：「這段好催淚」、「魏如萱的聲音真的唱進靈魂」、「大S我永遠懷念妳」。這段緬懷演出不僅為典禮增添溫度，也成為本屆金曲最動人的時刻之一。

表演嘉賓魏如萱獨挑大梁擔綱緬懷橋段演出。（台視提供）表演嘉賓魏如萱獨挑大梁擔綱緬懷橋段演出。（台視提供）

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