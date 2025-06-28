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娛樂 最新消息

金曲》羅文裕大出包！失誤搶話「打斷旁白」觀眾傻眼：沒主持人出事了

「客家歌王」羅文裕擔任第3組引言人。（台視提供）「客家歌王」羅文裕擔任第3組引言人。（台視提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮今（28日）晚間於台北小巨蛋盛大登場，今年首度取消主持人，改由6組音樂人擔任「六角引言人」串場。原本要以創新方式帶來耳目一新的舞台呈現，沒想到卻意外出現小插曲，「客家歌王」羅文裕擔任第3組引言人，負責介紹彭佳慧的表演時不慎打斷旁白，意外成為全場矚目的直播「放槍」畫面。

當時典禮旁白才剛說出「有請」二字，羅文裕疑似太緊張或心急，就立刻自行走上台開講，完全沒等旁白完成介紹，現場氛圍瞬間尷尬，也讓許多觀眾看傻眼，紛紛留言狂酸「這節奏太快啦」、「放槍放很大」、「沒有主持人真的出事了！」雖然只是一個小失誤，卻意外成為直播期間被熱烈討論的凸槌亮點。

羅文裕不慎搶話打斷旁白。（台視提供）羅文裕不慎搶話打斷旁白。（台視提供）

金曲36由不同音樂人接棒擔任六角引言人，象徵多元與自由，但也考驗臨場應變。然而，羅文裕在這段插曲後依舊順利完成介紹，並未影響到彭佳慧的精彩表演，整體典禮仍然流暢進行，網友也笑稱這就是直播的魅力，「才會讓人覺得金曲獎又真又可愛！」

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