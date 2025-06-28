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金曲》尤秋興虧獲獎後不只親1下動力太太 顏志琳羞喊「講太細！」

本屆「最佳演唱組合獎」由第10度入圍、暌違20年再獲獎的動力火車獲得。（新聞攝影組攝）本屆「最佳演唱組合獎」由第10度入圍、暌違20年再獲獎的動力火車獲得。（新聞攝影組攝）

〔記者許世穎／台北報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮6月28日在台北小巨蛋登場，本屆「最佳演唱組合獎」由第10度入圍、暌違20年再獲獎的動力火車獲得。成員尤秋興在後台受訪時表示，「謝謝大家，非常開心，本來一直用平常心，落選的時候該用什麼表情面對鏡頭，唸到我們就開始緊張了！」

尤秋興坦言一切不太真實，更透露剛在台上唸講稿的時候，手一直在發抖，「本來覺得得獎機率不高，拿到獎之後就想到這20年的起起伏伏」。顏志琳則坦言，印象深刻的是第一次入圍金曲獎時，很多人一直恭喜，結果卻沒有得獎，讓兩人格外失落。

本屆「最佳演唱組合獎」由第10度入圍、暌違20年再獲獎的動力火車獲得。（新聞攝影組攝）本屆「最佳演唱組合獎」由第10度入圍、暌違20年再獲獎的動力火車獲得。（新聞攝影組攝）

兩人透露入圍後都避談金曲獎，沒想到準備要頒獎時，尤秋興突然把講稿遞給顏志琳，讓顏志琳笑說「第一次看到他寫好」。尤秋興則說「20年的時間，一直想在台上得獎，應該要得到一個獎，謝謝歌迷朋友跟唱片公司同事。」

由於在台上領獎時提到「感謝『動力太太』」，被問到獲獎後會不會想親一下動力太太？尤秋興笑說，「志琳可能不只親一下！」讓顏志琳害羞笑稱，「講太細了！」

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