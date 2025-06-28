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娛樂 最新消息

謝雷透露鹿鼎記秘辛 李小飛從孟飛手上搶走韋小寶一角

〔記者胡如虹／台北報導〕李小飛肝癌病逝，他演出的台版《鹿鼎記》「韋小寶」成了絕響。李小飛的恩師謝雷透露台版《鹿鼎記》秘辛，當年李小飛演出「韋小寶」一角，是他幫李小飛從孟飛手上搶來的，他還說服李小飛降價演出，讓製作人周遊不敢置信的說：「這個價錢他可以接嗎？」

李小飛曾出演台版《鹿鼎記》中的「韋小寶」一角。（資料照）李小飛曾出演台版《鹿鼎記》中的「韋小寶」一角。（資料照）

謝雷沒想到第一代愛徒李小飛抗癌不到半年就過世，他憶及當年帶李小飛到餐廳駐唱時，李小飛帥氣的外型就吸引了很多女歌迷，就連歌星仲情見到他，都忍不住跟謝雷說：「你這個徒弟很帥，可以去拍戲。」回去後把李小飛介紹給了導演老公蔡揚名，讓李小飛成功的踏入演藝圈。

李小飛從拍電影起家，演過《小丑》、《歹路不可行》、《大地勇士》等多部電影，他進入演藝圈恩師謝雷功不可沒，演出《鹿鼎記》經典的「韋小寶」一角，也是謝雷的推薦。

李小飛曾出演台版《鹿鼎記》中的「韋小寶」一角。（資料照，beautiful娛樂）李小飛曾出演台版《鹿鼎記》中的「韋小寶」一角。（資料照，beautiful娛樂）

謝雷透露當初周遊製作的《鹿鼎記》本來要找孟飛演，但他看過港劇《鹿鼎記》播出後，在香港造成一陣熱潮，就向周遊推薦李小飛演韋小寶，周遊擔心李小飛的片酬太高，他還打包票李小飛可以降價演出，果然李小飛接了《鹿鼎記》之後，韋小寶也成了他的代表作之一。而謝雷幫愛徒李小飛搶韋小寶一角，在見到孟飛時，他也坦誠相告。

本來韋小寶一角要找孟飛演出。（資料照，記者王文麟攝）本來韋小寶一角要找孟飛演出。（資料照，記者王文麟攝）

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