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前「足球金童」貝克漢緊急開刀 螺絲嵌入骨頭超驚悚

曾為「足球金童」的貝克漢（David Beckham）近期悄悄動刀。（翻攝自IG）曾為「足球金童」的貝克漢（David Beckham）近期悄悄動刀。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾為「足球金童」的貝克漢（David Beckham）近期悄悄動刀，手術原因是為「螺絲嵌入骨頭」不過，這個傷是22年前英格蘭代表隊時期留下的手腕舊傷。當年貝克漢語男飛比賽時不慎摔倒，導致手腕骨折，當時貝克漢堅持繼續比賽，甚至踢完下半場。

貝克漢的妻子維多利亞祝他早日康復。（翻攝自IG）貝克漢的妻子維多利亞祝他早日康復。（翻攝自IG）

陳年舊傷始終困擾貝克漢，當年他動手術時植入固定螺絲，原本應該自動溶解，沒想到多年後仍卡在貝克漢的手腕，甚至嵌入他的骨頭，讓他感覺很痛。忍耐多年的貝克漢最近真的受不了，決定接受檢查並把螺絲處理掉。

貝克漢驕傲秀出手上的串珠手環。（翻攝自IG）貝克漢驕傲秀出手上的串珠手環。（翻攝自IG）

貝克漢在醫院裡自拍，露出招牌微笑，妻子維多利亞也在社群平台送上暖心祝福，希望老公早日康復。從貝克漢發出的照片中，有一張照片他手上戴著「Get well soon（早日康復）」的串珠手環。

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