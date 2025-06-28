廣告小妹悼天殘 認自己也曾低潮動壞念頭

「天殘」翁芝瑩飽受感情之苦。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕喜劇演員賀瓏、「天殘」翁芝瑩、「Albee」范乙霏的三角關係遭炎上，賀瓏遭經紀公司薩泰爾娛樂解約、天殘選擇離去、Albee沒有對不起任何人。難解的感情事讓人看不清，近日網紅「廣告小妹」發文悼念天殘，並坦露自己的心聲。

廣告小妹認為人在世時間愈久，愈能理解某些人的選擇，「例如天殘」。廣告小妹覺得自己雖然應該盡點地球人義務，勸女孩們愛自己、離開渣男活出新自我，「但此刻的我，做不到」廣告小妹坦白心聲。

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廣告小妹承認自己也曾歷經黑暗的低潮。（翻攝自臉書）

廣告小妹指出：「人間那麼苦，需要點甜才能給我們勇氣。若天殘已感受不到甜，或許這是她的解脫。不是不勇敢，是勇敢了又如何」接著，廣告小妹坦承：「不瞞各位，過去這幾年我也曾想過不如歸去。若世間沒有讓我留念的人事物，何必呢。是助理、是小聰，讓如今的我每日醒來充滿期待。他們的歸來，點亮了那盞燈。」

賀瓏（左）與Albee過從甚密引發緋聞風波。（翻攝自IG）

面對許多人的勸告，廣告小妹認為大家說的都沒有錯，但肉體的苦、心理的傷，只有自己承受。她認為重要的是「好好善待自己，無論是否在人間；耐心尋找那盞燈，它可能也在等你」。

除了善待自己之外，廣告小妹也說，在自己最黑暗的時刻，因為有寵物的陪伴，逐漸找回生活的理由，寵物為她點亮一盞燈。

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