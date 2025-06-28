晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

廣告小妹悼天殘 認自己也曾低潮動壞念頭

「天殘」翁芝瑩飽受感情之苦。（翻攝自臉書）「天殘」翁芝瑩飽受感情之苦。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕喜劇演員賀瓏、「天殘」翁芝瑩、「Albee」范乙霏的三角關係遭炎上，賀瓏遭經紀公司薩泰爾娛樂解約、天殘選擇離去、Albee沒有對不起任何人。難解的感情事讓人看不清，近日網紅「廣告小妹」發文悼念天殘，並坦露自己的心聲。

廣告小妹認為人在世時間愈久，愈能理解某些人的選擇，「例如天殘」。廣告小妹覺得自己雖然應該盡點地球人義務，勸女孩們愛自己、離開渣男活出新自我，「但此刻的我，做不到」廣告小妹坦白心聲。

廣告小妹承認自己也曾歷經黑暗的低潮。（翻攝自臉書）廣告小妹承認自己也曾歷經黑暗的低潮。（翻攝自臉書）

廣告小妹指出：「人間那麼苦，需要點甜才能給我們勇氣。若天殘已感受不到甜，或許這是她的解脫。不是不勇敢，是勇敢了又如何」接著，廣告小妹坦承：「不瞞各位，過去這幾年我也曾想過不如歸去。若世間沒有讓我留念的人事物，何必呢。是助理、是小聰，讓如今的我每日醒來充滿期待。他們的歸來，點亮了那盞燈。」

賀瓏（左）與Albee過從甚密引發緋聞風波。（翻攝自IG）賀瓏（左）與Albee過從甚密引發緋聞風波。（翻攝自IG）

面對許多人的勸告，廣告小妹認為大家說的都沒有錯，但肉體的苦、心理的傷，只有自己承受。她認為重要的是「好好善待自己，無論是否在人間；耐心尋找那盞燈，它可能也在等你」。

除了善待自己之外，廣告小妹也說，在自己最黑暗的時刻，因為有寵物的陪伴，逐漸找回生活的理由，寵物為她點亮一盞燈。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中