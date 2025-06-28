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金曲》告五人首度挑戰台語歌 合體楊乃文飆唱炸裂舞台

第三組表演由人氣樂團告五人攜手搖滾女神楊乃文。（台視提供）第三組表演由人氣樂團告五人攜手搖滾女神楊乃文。（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮今晚間於台北小巨蛋盛大登場，第三組表演由人氣樂團告五人攜手搖滾女神楊乃文，展開一場風格融合的夢幻共演。雙方不僅互唱對方代表作，更首度合體挑戰林強經典迷幻台語歌曲《愛情研究院》，為典禮注入震撼力十足的音樂能量。

第三組表演由人氣樂團告五人攜手搖滾女神楊乃文。（台視提供）第三組表演由人氣樂團告五人攜手搖滾女神楊乃文。（台視提供）

曾在去年以《又到天黑》拿下「年度歌曲獎」的告五人，今年以表演嘉賓身分回歸金曲舞台，與楊乃文合作詮釋三首歌曲，包含爆紅夯曲《愛人錯過》、楊乃文的深情名作《思緒的盡頭》，以及壓軸獻唱林強的《愛情研究院》。兩組音樂人渾厚嗓音交織、情緒層層堆疊，讓全場觀眾屏息聆聽、掌聲不斷。

第三組表演由人氣樂團告五人攜手搖滾女神楊乃文。（台視提供）第三組表演由人氣樂團告五人攜手搖滾女神楊乃文。（台視提供）

這次合作對告五人而言別具意義，不但首度挑戰台語歌曲，更是與楊乃文的初次同台。團員坦言一開始接到演出邀約時又驚又喜：「乃文的聲音實在太有穿透力，現場聽更有震撼力，整個人都起雞皮疙瘩。」練團初期雖略顯緊張，但雙方很快培養出絕佳默契，告五人說：「整個流程非常順利，讓我們很安心，也更期待當天的演出。」

第三組表演由人氣樂團告五人攜手搖滾女神楊乃文。（台視提供）第三組表演由人氣樂團告五人攜手搖滾女神楊乃文。（台視提供）

對於首次公開演唱《愛情研究院》，告五人透露這是一次全新的嘗試，雖然語言不陌生，但要精準唱出台語歌的情感與律動並不簡單。雲安分享：「小時候跟著阿嬤和爸媽講台語，所以有底子，但多少還是帶點宜蘭腔，家人就是我們的語言老師。」

網友也熱烈回應這段合作，在YouTube留言區直呼：「告五人超強！楊乃文太有個性了」、「天團遇上搖滾女神」、「閩南語歌唱出不一樣的味道、「真正的跨世代演出」。

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